Razzismo, il presidente Figc studia la grazia per Lukaku

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sta valutando l'ipotesi di un intervento straordinario per cancellare la squalifica subita da Romelu Lukaku dopo l'espulsione nel finale della semifinale d'andata della Coppa Italia tra Juventus e Inter. Lukaku era stato ammonito per la seconda volta per l'esultanza in risposta alle provocazioni razziste di alcuni tifosi della Juventus. Si tratterebbe di un sorta di "grazia" presidenziale per uscire da un caso divenuto particolare anche per la grande risonanza a livello internazionale. Lukaku potrebbe così giocare la partita di ritorno in programma a San Siro il prossimo 26 aprile.