Razzismo contro Lukaku: 171 Daspo per tifosi Juventus

La notte di Juventus-Inter, semifinale d'andata della Coppa Italia che passerà alla storia come quella della ribellione di Lukaku contro i razzisti e della decisione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, di graziarlo cancellando la sua squalifica è stato un concentrato di maleducazione e discriminazione razziale. Ora il quadro è chiaro. La Digos di Torino ha lavorato per alcuni giorni analizzando immagini e audio messi a disposizione dalla Juventus e ha identificato almeno 171 tifosi bianconeri che si sono resi protagonisti degli ululati e degli insulti razzisti verso Lukaku nel finale del match.

Saranno tutti sottoposti a provvedimento di Daspo e il conto potrebbe non essere finito perché gli investigatori stanno cercando di identificarne altri dal momento che la stima ufficiale è che a lanciare i cori siano state 250 persone. Chi sono? In alcuni casi si tratta di appartenenti ai gruppi ultrà bianconeri della metà inferiore della Curva Sud dello Stadium. Ricordiamo che il settore fu prima chiuso per squalifica e poi riaperto dopo l'appello della società, anche perché nel dispositivo del giudice sportivo non aveva trovato spazio alcuna menzione dell'opera di prevenzione, repressione e identificazione dei responsabili da parte del club.

Il lavoro della Digos, però, si è spinto oltre. Da Torino, infatti, è partita anche la segnalazione alla Procura Figc di un coro inneggiante al Liverpool intonato dalla quasi totalità degli occupanti il settore ospiti a metà del primo tempo: non era stato segnalato in nessun referto.