Il Financial Times nomina Zelensky «Persona dell'anno 2022»

È Volodymyr Zelensky la «Persona dell'anno 2022» per il Financial Times. Il celebre quotidiano economico inglese ha scelto il Presidente dell'Ucraina, tanto contestato in questi mesi di guerra

«Il 44 enne - scrive il FT nella motivazione - si è conquistato un posto nella storia per il straordinario esempio di leadership e forza d'animo»