Il futuro sostenibile in mostra all'Umbria Green Festival

La Nona di Umbria Green Festival iniziata il 22 agosto andrà avanti fino al 28 settembre. Tantissimi gli eventi in programma: produzioni in esclusiva, prime assolute, nuovi format e progetti reali di sviluppo sostenibile a sostegno del territorio. Sono previsti grandi ospiti come Alessandro Baricco (in collaborazione con il Cortile di Francesco), Marco Paolini, Alessandro Quarta, Nicola Piovani (in collaborazione con il Festival della Piana del Cavaliere), Antonella Viola, Piergiorgio Odifreddi, Telmo Pievani, Antonio Rinaldo (Stockholm Water Prize 2023), Carlotta Vagnoli, Loredana Lipperini e altri 100 artisti di livello nazionale e internazionale. Umbria Green Festival è un vero e proprio progetto artistico che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro. Esso si propone, tramite una rete di eventi, di diffondere il paradigma sostenibile, unendo tutte le arti e la scienza nel segno della natura.

Il primo Festival Green dell’Umbria toccherà le città di Assisi, Perugia, Terni, Narni, Orvieto, Rasiglia (Foligno), Deruta, Acquasparta e Montecastello di Vibio. L’evento è organizzato da Techne S.r.l. e dall’associazione culturale De Rerum Natura APS, insieme ai partner che in vari modi hanno dato il loro sostegno come la Fondazione Perugia, la Fondazione Carit, la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Umbria Green Festival è realizzato grazie anche al PR – FESR 2021-2027 Priorità 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali – “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023”

“Umbria Green Festival è una realtà in continua trasformazione che ha al suo interno storie da raccontare, sogni, progetti, idee per coltivare la speranza in un futuro sostenibile. – dice il direttore artistico Daniele Zepparelli – L’ambientalismo del futuro dovrà per forza di cose rappresentare un nuovo umanesimo. Vanno in questa direzione tutti i format che creiamo: da Risorgive Letterarie a Rasiglia che ha il suo focus sugli obiettivi 5 e 10 dell’agenda 2030 e che sta avendo un successo incredibile, fino al Silent Concert presso la Cascata delle Marmore o alla Fabbrica del Mondo, l’evento televisivo creato da Marco Paolini e Telmo Pievani che portiamo ormai da due anni in Umbria, sostenuto anche da Auri Umbria all’interno del progetto "La via dell'acqua", realizzato in collaborazione con Isola Prossima, il Festival di cultura e sostenibilità di Arpa Umbria. E poi abbiamo aperto questa felice collaborazione con il Sacro Convento di Assisi e con il Cortile di Francesco. Ospiteremo, per una lectio in prima assoluta in Italia, già sold out, con oltre 1500 persone che si sono prenotate, presso la Piazza della Basilica Superiore di Assisi, Alessandro Baricco, il quale realizzerà per l’occasione una conferenza sul tema mente/corpo per seguire il filo rosso dei centenari francescani. Il 2024 è infatti un anno legato al centenario delle stimmate da cui deriva il tema portante che verrà tracciato dall’autore attraverso alcune parole chiave: mente, corpo, cura di sé, trasformazione, incontro, futuro, benessere”

Umbria Green Festival è un vero e proprio contenitore di buone pratiche che cerca di compensare le emissioni prodotte dai singoli eventi, cercando di attuare delle misure innovative e uniche, investendo e credendo in un cambiamento tecnologico sostenibile: “Realizzare un evento a impatto zero – afferma il responsabile generale del Festival Cristiano Cinti - significa ridurre al minimo l'impatto ambientale generato durante tutte le fasi dell'evento, inclusa la pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione. Nel nostro bilancio di sostenibilità promuoviamo l'efficienza energetica, cerchiamo di spiegare come negli eventi sia necessario utilizzare apparecchiature a basso consumo energetico, illuminazione a LED e fonti di energia rinnovabile quando possibile. Spieghiamo come ridurre le emissioni di gas serra compensandole con azioni come la realizzazione di impianti fotovoltaici o l'acquisto di crediti di carbonio o sistemando intere aree urbane come abbiamo fatto con il chiostro di Santa Maria delle Grazie, con i Giardini di Viale della Rinascita e con il Parco Bruno Caligani a Terni, oppure utilizzando per gli spostamenti soltanto auto elettriche e installando colonnine elettriche di ricarica. Dall’anno scorso collaboriamo con “Wami: Water with a mission” azienda e brand di acqua minerale che costruisce progetti idrici in villaggi senza accesso all’acqua potabile. Doneremo altri 2 milioni di litri d’acqua ad una famiglia nella regione di Rockwood in Sri Lanka.”

Umbria Green Festival da sempre coinvolge gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione con il Villaggio della Sostenibilità e con attività dedicate, grazie anche al prezioso contributo del Garden Club di Terni e al progetto finanziato da Fondazione Carit: “La bellezza salverà l’ambiente: verso un nuovo paradigma terrestre”. In oltre nove anni sono stati oltre 5000 i ragazzi che hanno partecipato e molte le donazioni e le opere di riqualificazione urbana realizzate per offrire spazi di divulgazione ambientale ai più giovani. “La nostra mission – afferma l’amministratore unico di Techne srl Luciano Zepparelli - è l’attuazione di una rivoluzione copernicana per rimettere al centro l’ascolto dei nostri bisogni e quelli del pianeta; per farlo, è necessario innescare una rivoluzione innanzitutto culturale, che passi attraverso l’empatia e il coinvolgimento emotivo, stimolando la consapevolezza del singolo. Umbria Green Festival rappresenta un vero e proprio progetto artistico: vogliamo raccontare un futuro all’insegna della sostenibilità con coraggio e immaginazione, senza nostalgia o pensieri di decrescita felice, ma guardando con fiducia alla conversione ecologica delle imprese e allo sviluppo delle nuove tecnologie.”





IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO





24 AGOSTO RASIGLIA FOLIGNO RISORGIVE LETTERARIE

ORE 18.30 GIORGIO VALLORTIGARA

IL PULCINO DI KANT. OVVERO, COSA C’E’ NELLA MENTE IN PARTENZA

INGRESSO GRATUITO

25 AGOSTO RASIGLIA FOLIGNO RISORGIVE LETTERARIE

ORE 10.30 GLORIA CAMPANER / STEFANO MASSARI

O VINCI O IMPARI: una palestra dei sensi

ORE 14.30 SARA RATTARO GIULIA CIARAPICA

ORE 15.45 GIULIA CIARAPICA ILARIA GASPARI

ORE 17 ILARIA GASPARI MARIA PALMA CESARINI

ORE 18.15 LOREDANA LIPPERINI LORENZO GASPARRINI

INGRESSO GRATUITO

27 AGOSTO PALAZZO CESI ACQUASPARTA

ORE 21 ALESSANDRO QUARTA THE FIVE ELEMENTS Creazione, TERRA, ACQUA, ARIA, FUOCO, ETERE

BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKET ITALIA

30 AGOSTO AUDITORIUM SAN FRANCESCO AL PRATO PERUGIA LA FABBRICA DEL MONDO

ORE 18.00 MARCO PAOLINI ANDREA RINALDO ELISA PALAZZI STEFANO FENOGLIO GIULIA BASSETTO



RIVALI

ORE 21.30 MARCO PAOLINI

ANTENATI THE GRAVE PARTY

INGRESSO GRATUITO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU TICKET ITALIA

31 AGOSTO RASIGLIA FOLIGNO RISORGIVE LETTERARIE

ORE 10.30 RESPIRATE

ORE 11.45 MALCOLM ANGELUCCI DANIELE ZEPPARELLI

FRANCA RAME HA VINTO IL NOBEL

ORE 15.45 GIULIA PAGANELLI LOREDANA LIPPERINI

ORE 17 CARLOTTA VAGNOLI MARIA PALMA CESARINI

ORE 21 MONI OVADIA GABRIELLA COMPAGNONE

INGRESSO GRATUITO.

31 AGOSTO AUDITORIUM SAN FRANCESCO AL PRATO PERUGIA LA FABBRICA DEL MONDO

ORE 18.00 TITTI POSTIGLIONE, PAOLO BOVIO, MARCO PAOLINI, FEDERICO TADDIA

PREVENZIONE CIVILE: TRA RISCHI E SPERANZE

ORE 21.30 ELISA PALAZZI e FEDERICO TADDIA

Musiche GEA

BELLO MONDO Conferenza spettacolo

INGRESSO GRATUITO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU TICKET ITALIA

1 SETTEMBRE RASIGLIA FOLIGNO RISORGIVE LETTERARIE

ORE 11 MORENA PEDRIALI ERRANI MARIA PALMA CESARINI

ORE 14.30 CARMEN PELLEGRINO VALERIA CECILIA

ORE 15.45 PAOLA CARIDI LOREDANA LIPPERINI

ORE 17 GIULIA MUSCATELLI LOREDANA LIPPERINI

ORE 18.15 MARINA PIERRI MARIA PALMA CESARINI

INGRESSO GRATUITO

3 SETTEMBRE MONTONE ROCCA

ORE 21.15 ANTONIO PASCALE e CARMINE DEL GROSSO

L’AMORE SOSTENIBILE: UNO SGUARDO IRONICO E COMICO SUGLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030

INGRESSO GRATUITO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU TICKET ITALIA

4 SETTEMBRE DERUTA PIAZZA DEI CONSOLI

ORE 18.30 PIERGIORGIO ODIFREDDI

LE RELAZIONI PERICOLOSE: ARTE, NATURA E MATEMATICA

INGRESSO GRATUITO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU TICKET ITALIA

6 SETTEMBRE NARNI AUDITORIUM SAN DOMENICO

ORE 21.30 ANTONELLA VIOLA

IL TEMPO DEL CORPO

BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKET ITALIA

7 SETTEMBRE ORVIETO TEATRO MANCINELLI

ORE 21 NICOLA PIOVANI, MASSIMO MERCELLI, ORCHESTRA FILARMONICA VITTORIO CALAMANI

I CONCERTI DELLA NATURA VIVALDI/PIOVANI

BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKET ITALIA

8 SETTEMBRE ASSISI PIAZZA INFERIORE BASILICA DI SAN FRANCESCO

ORE 21.15 ALESSANDRO BARICCO PADRE GIULIO

INCONTRO. IN DIALOGO SU SAN FRANCESCO, IL CORPO E L’INTERIORITÀ

BIGLIETTI ESAURITI

13 SETTEMBRE ASSISI TEATRO LYRICK

TELMO PIEVANI GIANNI MAROCCOLO

NOMADIC CANTO PER LA BIODIVERSITA’

CON: MARCO CAZZATO, MICHELE BERNARDI, ANGELA BARALDI, ANDREA CHIMENTI, ANTONIO AIAZZI, BEPPE BROTTO, SIMONE FILIPPI, MARIANO DE TASSIS, VLADIMIR JADOGI

BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKET ITALIA

14 SETTEMBRE PALAZZO CESI ACQUASPARTA

POSTINO I SEGRETI INCUBO

LE COSE DA DIRE D’ESTATE TOUR

BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKET ITALIA

20 SETTEMBRE ASSISI SALA DELLA CONCILIAZIONE

ORE 21 FRANCESCA DE PASCALE ERSILIA VAUDO ANTONIO PASCALE

COLTIVARE IL CIELO

SEGUIRA’ OSSERVAZIONE ASTRONOMICA PRESSO LA ROCCA MAGGIORE DI ASSISI CON IL GRUPPO ASTROFILI DELL’UMBRIA

INGRESSO GRATUITO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU TICKET ITALIA

27 SETTEMBRE ASSISI SALA DELLA CONCILIAZIONE

CONVEGNO DI CHIUSURA DEL FESTIVAL: CER E MOBILITA’ SOSTENIBILE

INGRESSO GRATUITO

28 SETTEMBRE MONTECASTELLO DI VIBIO TEATRO PIU’ PICCOLO DEL MONDO

GIULIA CORSALINI CARLO VECCE ILARIA GATTI MARGHERITA DI GIACOBINO VALERIA CECILIA

MIA MADRE RIDE

EPILOGO EXTRA FESTIVAL

19 OTTOBRE SALA DEI NOTARI PERUGIA

ORE 18.30

SANDRO VERONESI

SETTEMBRE NERO

INGRESSO GRATUITO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

20 OTTOBRE RASIGLIA

ORE 18

ALESSANDRO GIAMMEI

GIOVENTÙ DEGLI ANTENATI

INGRESSO GRATUITO

11 NOVEMBRE TEATRO MANINI NARNI

SERENA DANDINI

BIGLIETTI DISPONIBILI SU TICKET ITALIA