Ridare il voto ai cittadini. Permettere loro di scegliere chi ha governato bene e chi no. Senza che leggi o pretesti sottraggano la politica dal giudizio popolare. Si parla di Liguria ma anche della situazione italiana, di come il Paese potrà, anzi dovrà, ricominciare dopo il lockdown dovuto al Coronavirus. E di quello che potrebbe succedere in caso di un ritorno della pandemia durante la stagione invernale.

Si è parlato di regioni e di autonomia regionale questa sera a Lerici, sulla costa di Levante della Liguria, durante il primo appuntamento con «Il bello di Panorama. Viaggio in Liguria» il talk organizzato da Panorama alla presenza del direttore Maurizio Belpietro, il presidente della regione Giovanni Toti, la giornalista Claudia Fusani. La serata, presentata da Paolo Del Debbio si è tenuta nella cornice della Rotonda Vassallo nel cuore di Lerici. Un evento a Levante e uno a Ponente, programmato per il prossimo 30 luglio a Finale Ligure.

Panorama torna a viaggiare per l'Italia portando l'informazione di cui da sempre è portavoce nel nostro Paese. Lo fa con una formula dei tanto apprezzati talk politici che escono dal piccolo schermo e scendono nelle piazze per incontrare lettori e cittadini e ascoltare anche le loro voci.

Il prossimo appuntamento il prossimo giovedì alle 19, a Finale Ligure nei Chiostri di Santa Caterina.