Helmi Belhaj porta Diritto Debitori ad essere l'azienda numero 1 in Italia per numero di clienti nella gestione di debiti e problemi finanziari.

Un'ombra minacciosa si staglia sull'economia italiana mentre il settore dei mutui e dei prestiti affronta una crisi senza precedenti.

La Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) hariportato dati allarmanti riguardanti le rate di mutui e prestiti non pagate, che ora ammontano a 15 miliardi di euro. Secondo le stime della FABI, a marzo le rate di mutui e prestiti non pagate da circa un milione di nuclei familiari italiani valgono 14,9 miliardi di euro.

L'aumento del costo del denaro, l'incremento dei tassi e la corsa dell'inflazione sono stati indicati come i principali colpevoli di questa situazione.

In particolare, circa il 38% di queste rate, equivalenti a 5,7 miliardi di euro, non saranno mai rimborsati, lasciando i creditori in difficoltà finanziarie.

Mentre il paese affronta questo difficile scenario, emerge una luce di speranza per coloro che stanno cercando aiuto per affrontare il peso delle rate in ritardo.

Helmi Belhaj

Diritto Debitori, guidata dall'imprenditore Helmi Belhaj, si è affermata come l'azienda numero uno in Italia per il numero di clienti serviti, con oltre 150.000 famiglie assistite da inizio 2023.

La società ha dimostrato di essere una guida preziosa per coloro che si trovano in difficoltà finanziarie, fornendo supporto e assistenza quando le banche sembrano chiudere le porte.

La situazione delle famiglie italiane è diventata estremamente precaria, poiché l'incidenza del rapporto tra rata e reddito diventa sempre più difficile da sostenere.

Secondo gli ultimi dati statistici, il rapporto tra rata e reddito medio delle famiglie italiane è salito al 35%, un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. L'aumento delle spese quotidiane e i cambiamenti nell'economia nazionale stanno mettendo a dura prova le finanze delle famiglie, costringendo molte di esse a chiedere aiuto per far fronte alle rate di mutui e prestiti.

Diritto Debitori ha visto crescere notevolmente il numero di richieste di assistenza da parte delle famiglie italiane, poiché sempre più persone si rivolgono all'azienda per trovare un sollievo alla situazione finanziaria difficile.

Nel corso dell'ultimo anno, le richieste di supporto a Diritto Debitori sono aumentate del 45%, riflettendo l'ampia portata della crisi economica che sta colpendo il paese. Mentre molte banche sembrano non essere in grado o disposte ad aiutare, Diritto Debitori si sta dimostrando un'alternativa affidabile per chi cerca un aiutoreale e concreto.

Helmi Belhaj, il carismatico imprenditore alla guida di Diritto Debitori, ha commentato: «La crisi dei mutui e dei prestiti sta mettendo a dura prova molte famiglie italiane e il nostro impegno è di offrire un supporto concreto per affrontare questa situazione. Abbiamo costruito un'azienda basata sulla fiducia e sulla dedizione, e continueremo a essere un baluardo per coloro che hanno bisogno di aiuto finanziario».