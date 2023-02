Guerra Ucraina: Kiev, massiccio attacco missilistico russo

«Le forze russe hanno lanciato questa mattina un massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina. Sono state colpite infrastrutture energetiche»: lo rendono noto fonti ufficiali. L'allarme antiaereo è scattato in tutta l'Ucraina, mentre funzionari di Kiev hanno messo in guardia da possibili attacchi missilistici russi, invitando i residenti a mettersi al riparo.

Secondo il governatore di Mykolaiv, Vitaliy Kim, finora sono stati lanciati 40 missili Calibur e X101.

L'Ucraina è pronta a usare missili a lungo raggio forniti dal Regno Unito per colpire la Crimea annessa dalla Russia, in una potenziale escalation del coinvolgimento occidentale nel conflitto: lo riporta il quotidiano britannico The Times.