Grecia, drammatico scontro tra treni: almeno 32 morti e 85 feriti

Almeno 32 persone sono morte in un drammatico incidente ferroviario avvenuto nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2023 nei pressi della città di Larissa, nella zona centrale della Grecia. Si registrano 85 feriti di cui alcuni in condizioni gravissime. E' accaduto intorno alla mezzanotte quanto un treno passeggeri, in viaggio tra la capitale Atene e Salonicco, è finito contro un merci. A bordo del treno c'erano 350 passeggeri. Tre carrozze del convoglio sono deragliate in seguito all'urto e una si è incendiata finendo completamente carbonizzata.

Secondo le prime ricostruzioni, tra le vittime della tragedia ci sono anche numerosi giovani: studenti che tornavano a casa dopo aver trascorso ad Atene il week end di Carnevale per i festeggiamenti tradizionali. Lo schianto è accaduto nei pressi della località di Tempe e sul posto sono arrivate decine di squadre di soccorso che si sono trovate davanti a una scena choccante. Una delle carrozze aveva preso fuoco andando completamente distrutta, ma anche le altre sono state danneggiate in maniera pesante dalla forza dell'urto contro il treno merci.