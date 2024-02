Giletti dai microfoni di RTL102.5 chiama De Filippi- Bonolis e Mentana per lo speciale su Rai1

Nuovo colpaccio di MassimoGiletti, che da Sanremo, dopola serata al Festival, conduce il suo programma su Rtl1025. E per il suo nuovoprogramma speciale in onda su Rai1 Giletti ha le idee chiare: nessun nome.La chicca, lo spoiler, arriva su Rtl102.5. “Ho chiamato la De Filippi, Bonolis e Mentana per lo speciale su Rai1”, ha concluso in radiovisione.



Andiamo per gradi. “Benvenuto e bentornato in Rai", ha dettoAmadeus salutando Massimo Giletti, seduto in prima fila all'Ariston. "Celebreremo i 70 anni di tv il 28 febbraio, su Rai1 in prima serata, con grandi nomi. Tornare nell'azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmnete e come uomo - ha detto Giletti durante la terza serata del Festival di Sanremo - è un'emoziome molto intensa. La dedico alle persone che sono qui, che mi hanno dato dato calore nei momenti difficili che non posso dimenticare".