Firenze, deraglia treno merci: disagi sull'Alta velocità

Si annuncia una giornata molto complicata per chi viaggia in treno tra Nord e Sud (e viceversa) dell'Italia. La causa è il deragliamento di un carro di un treno merci avvenuto nella stazione di Firenze Castello. L'incidente ha provocato danni all'infrastruttura ma fortunatamente nessun ferito. Serviranno però diverse ore per ripristinare la linea che è interrotta tra Firenze e Bologna per quanto riguarda l'Alta velocità, con conseguente divisione in due del Paese. Parecchi i disagi che hanno colpito i viaggiatori tra ritardi e cancellazioni.