Festival di Sanremo, pacco bomba poco distante dal Teatro Ariston

Ore di preoccupazione a Sanremo, nell'immediata vigilia della quarta serata del Festival della canzone. Un borsello con dentro proiettili, polvere da sparo e una specie di innesco è stato trovato nel pomeriggio a Sanremo. Era in via Fiume, a circa 500 metri dal Teatro Ariston, sede del Festival, all'esterno dell'ampia zona della città che viene controllata dalle forze dell'ordine con un dispositivo rafforzato di filtraggio. Da verificare il potenziale esplosivo del pacco bomba, dai primi accertamenti sembra mancasse una componente per renderlo esplosivo.