Redazione - 12 aprile 2018

Siria Newsblog, 12 aprile 2018 - La Russia ha comuncato nelle scorse ore che l'Esercito di Assad in Siria ha preso il controllo completo di Douma, la città a nord est di Damasco che era nelle mani del gruppo di ribelli Jaysh al-Islam.

Ora, secondo Mosca, l'intera Ghuta orientale è controllata dalle truppe dell'esercito siriano.

Douma è la città dove sabato 7 aprile c'è stato un bombardamento con i gas che ha alzato la tensione fra Stati Uniti e Russia e che ha generato in queste ore la concreta possibilità di un attacco americano contro Assad e il suo esercito, accusati di essere i responsabili (Attacco alla Siria? Le opzioni di Trump).

Il presidente francese Emmanuel Macron sostiene di avere le prove che attribuiscono al governo siriano di Assad la responsabilità dell’attacco chimico, di sabato, non ha però detto quale la sia la fonte di queste informazioni. Macron ha anche aggiunto che insieme agli alleati deciderà in modo conseguente “se rispondere con degli attacchi militari”.

La Russia continua a ribadire che l'attacco chimico di sabato è una provocazione per giustificare un intervento occidentale nel paese.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha anche detto che l’attacco è stato preparato dai ribelli anti-Assad. I russi hanno più volte ribadito che qualsiasi missile minacciasse le forze russe in Siria verrà abbattuto e le basi di partenza diventerebbero bersaglio delle forze di Mosca. Insomma, parole grosse.

Putin però gioca a fare il “poliziotto buono” e si premura di invocare il buon senso che possa stabilizzare la situazione.

11 aprile 2018

Guerra in Siria la chiamiamo, per intenderci. Ma il quadro è assai complicato e meglio sarebbe dire che siamo davanti a varie guerre intrecciate, mescolate, come dimostrato bene dall'attacco israeliano (presunto?) di lunedì 9 aprile a una base siriana, nel quale sono rimasti uccisi miliziani iraniani.

Con il rischio di un ulteriore allargamento degli eserciti, come il neoprotagonismo francese di Macron sembrerebbe suggerire.



L’11 aprile 2018 è un giorno esemplare di questo groviglio.



La notizia che più ha fatto scalpore in Europa e negli Stati Uniti è stato il tweet di Donald Trump che ha avvertito la Russia: presto arriveranno i missili — ha scritto — a colpire le basi e le truppe di Assad, cui viene attribuito l’attacco coi gas a Douma, a nord est di Damasco di sabato 7 aprile. Non dovreste accompagnarvi a un "animale" che uccide con i gas, dice il presidente degli Stati Uniti.

I russi hanno risposto attraverso la portavoce del ministro degli Esteri, Maria Zakharova, che su Facebook ha scritto che i missili dovrebbero colpire i terroristi e non i legittimi governi. Un attacco di questo tipo rischierebbe inoltre di cancellare le eventuali prove di armi chimiche.



Trump più tardi ha - come gli capita spesso - cambiato idea e tono in un altro tweet, nel quale auspica migliori relazioni con la Russia.







La mappa (del "New York Times") con gli schieramenti di forze armate in Siria da parte di Stati Uniti, Russia e Iran, aprile 2018.

Ancora non è chiaro se e come (e dove esattamente) gli Stati Uniti colpiranno. Intanto però le autorità aerospaziali europee hanno avvertito le compagnie aeree di fare attenzione nei prossimi giorni nei voli vicini alla Siria perché potrebbero esserci azioni di guerra.



Le opzioni militari (e politiche) del Pentagono e della Casa Bianca

Il New York Times martedì ha comunque messo in file le opzioni a disposizione di Trump per colpire Assad e tutte rischiano di essere inefficaci o potenzialmente efficaci ma molto, molto rischiose. L’autore del pezzo, Max Fischer, cita anche il punto di vista di Emma Ashford, del Cato Institute. Ashford dice che Trump ordinerà una serie di attacchi punitivi che però non avranno conseguenze pratiche nell’indebolire Assad. Gli daranno solo un po’ di consenso interno.

Secondo Fischer la prima opzione del Pentagono comprende attacchi limitati, come quelli citati prima, e già provati da Obama e anche da Trump un anno fa. E non funzionano. Non bastano come deterrente per Assad dall'uso di armi chimiche e i russi e gli iraniani sono in grado di aiutare il presidente siriano ad assorbire questi colpi limitati ad alcune strutture militari.



La seconda categoria di possibili provvedimenti comprende azioni che rendano davvero la guerra molto costosaper Assad. Per esempio fornendo armi pesanti ai ribelli, come fece Obama con i missili anti tank Tow. Il rischio in questo caso è che iraniani e russi alzino a loro volta la posta con armi e truppe capaci di bilanciare l’aiuto americano ai nemici di Assad.



La terza categoria è colpire così duro da rendere inutile l’aiuto di russi e iraniani e assestare un colpo mortale al governo di Damasco. In questo caso il rischio è peggiorare ulteriormente la condizione della popolazione civile, aumentando a dismisura i morti, i rifugiati. Inoltre potrebbe portare a un confronto militare diretto con Mosca e Teheran.

Oggi l'Organizzazione mondiale della Sanità (World Health Organization (WHO), ha stimato che almeno 500 persone sono state colpite dall'attacco con i gas del 7 aprile.

