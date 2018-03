Corea del Nord: l'incontro tra Trump e Kim Jong-Un

L'invito è partito dal dittatore nordcoreano Kim Jong-un che ha proposto un incontro al presidente americano Donald Trump entro maggio per parlare di denuclearizzazione.

E il presidente Usa ha accettato rompendo dunque il gelo che da mesi lega i due paesi e che, in alcuni momenti, ha fatto irrigidire tutto il mondo con le varie minacce di guerra nucleare.

Il momento è evidentemente storico: nessun presidente americano in carica ha mai incontrato un leader nord coreano.

Kim, in una lettera recapitata a mano a Trump da una delegazione sud coreana, si impegna a fermare i test nucleari e missilistici e sedersi al tavolo per parlare direttamente per la prima volta in decenni.

Su Twitter, Trump ha commentato: "Sono pronto a incontrare Kim, ma le sanzioni contro Pyongyang resteranno fino a che il regime non decidera' di denuclearizzare".



Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!