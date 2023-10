Dannata auto - Panorama in edicola

Dannata auto

È guerra ideologica contro tutti i motori non elettrici: Ztl sempre più estese e ticket d'accesso sempre più costosi stanno allargando le fratture sociali nelle grandi città, da Milano a Roma, da Torino a Firenze. La giustificazione di questi provvedimenti? Ottimizzare la condizione ambientale, ma la qualità dell'aria non migliora. Intanto aumentano traffico e proteste dei cittadini.

La farsa del Green Deal

Nonostante le favorevoli premesse, le politiche "verdi" da parte dell'Ue risultano un fallimento: auto elettriche, pale eoliche offshore, agricoltura, economia circolare,... sono tutte misure che gravano sui Paesi membri e a dichiararne gli errori è la stessa Corte dei conti europea.

Gli imbucati del salvataggio

Nel 2021 il ministero della Difesa organizzò una missione di evacuazione portando in salvo oltre cinquemila afghani che avevano collaborato con l'Italia. Ad oggi sono migliaia i cittadini dell'Afghanistan entrati in Italia. Ma tra chi ha il diritto di questa accoglienza, c'è anche chi ha falsificato documenti e persino chi ha contatti con i talebani e quindi diventano un rischio per la sicurezza.

Siamo in riserva

Le bollette di luce e gas cresceranno nei prossimi mesi. Le cause sono molteplici ma la colpa ricade soprattutto sull'Europa, che continua a raccontare la favola delle energie rinnovabili.

Prendi il pacco e scappa

L'impero mondiale di Amazon si trova al centro di indagini federali americane per violazione delle norme sulla concorrenza. I piccoli piccoli venditori tentano la resistenza creando piattaforme alternative, ma c'è anche chi approfitta della situazione raggirando i poveri clienti con false offerte del colosso dell'e-commerce.