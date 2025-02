Via dagli Usa i manifestanti stranieri pro-Hamas

Ieri l'amministrazione Trump ha revocato il visto a Liu Lijun, cittadina cinese simpatizzante di Hamas e responsabile dell'organizzazione di proteste pro-Hamas all'UCLA che è stata espulsa mentre gruppo filopalestinese dell'Università del Michigan ha perso i finanziamenti statali dopo la continue campagne per il disinvestimento da parte di aziende americane legate a Israele. Ora il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara a adottare misure severe contro gli attivisti antisraeliani nelle principali università degli Stati Uniti. Il piano prevede l'espulsione degli studenti stranieri che esprimono sostegno ad Hamas e il possibile taglio dei finanziamenti federali alle università che non contrastano episodi di antisemitismo.

Secondo quanto riportato dal New York Post, il provvedimento esecutivo, che Trump dovrebbe firmare a breve, darà alle autorità competenti un periodo di 60 giorni per presentare raccomandazioni alla Casa Bianca. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia definirà strategie per indagare su episodi di intimidazione legati a manifestazioni di sostegno ad Hamas, Hezbollah e Jihad islamica e altri , in particolare nei campus universitari. Il provvedimento potrebbe coinvolgere anche gli studenti stranieri e i titolari di visti di studio, con il rischio di espulsione in caso di violazione delle leggi durante le proteste anti-Israele. Durante la sua campagna presidenziale, Trump ha più volte sottolineato la necessità di combattere l'antisemitismo, un tema che ha rilanciato in occasione dell'80° anniversario della liberazione di Auschwitz, ricordando anche l'ondata di tensioni seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. «Purtroppo, nonostante decenni di saggezza condivisa dai sopravvissuti, anni di riflessione sulle depravazioni commesse e decenni di progressi verso la pace, il veleno dell'antisemitismo scorre ancora nelle vene dei codardi negli angoli bui del mondo. Quindi oggi rinnoviamo la nostra promessa che l'antisemitismo non ha posto in una società civile, nessun posto nella nostra politica estera e nessun posto negli Stati Uniti d'America», ha affermato Donald Trump.

Negli Stati Uniti, l'incitamento all'odio è solitamente tutelato dalla legge, ma le normative federali vietano atti discriminatori da parte di enti che ricevono finanziamenti pubblici. Inoltre, i tribunali hanno imposto restrizioni alla tutela della libertà di espressione per i cittadini stranieri, come evidenziato dal caso della Corte Suprema "Kleindienst contro Mandel" del 1972. In quel contesto, la Corte stabilì che le autorità potevano impedire l’ingresso negli Stati Uniti a Ernest Mandel, un accademico marxista belga invitato a intervenire in alcune università americane. Questa decisione fu presa nonostante l’opposizione di docenti statunitensi, i quali sostenevano che il divieto violasse il loro diritto, garantito dal Primo Emendamento, di accedere alle sue idee. Con un verdetto di 6-3, la Corte dichiarò che, se il governo giustifica l’esclusione di uno straniero con una motivazione «apparentemente legittima e in buona fede», i tribunali non metteranno in discussione tale decisione, anche qualora i cittadini americani ritengano che i loro diritti costituzionali siano stati compromessi.