Vadim Konoshchenok, la spia russa nelle mani della giustizia Usa

Vadim Konoshchenok, 48 anni, ritenuto essere un colonnello dei Servizi segreti russi (Fsb) è stato citato in giudizio lo scorso 14 luglio in un tribunale degli Stati Uniti dopo il suo arresto avvenuto in Estonia. L’ufficiale dell’Fsb è accusato di aver tentato di «procurarsi hardware militare avanzato per la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina».





Come rivelato dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project, Vadim Konoshchenok era stato arrestato la settimana scorsa in Estonia per il suo presunto ruolo nella cospirazione «Serniya Network», organizzata da un gruppo di sette russi e americani «che hanno illegalmente procurato, acquistato e spedito milioni di dollari in hardware militare statunitense ai loro contatti nel settore della difesa russo». Dopo l’arresto Konoshchenok è stato subito estradato negli Stati Uniti e più di mezza tonnellata di munizioni di livello militare spedite illegalmente in Russia è legata al suo nome. L’alto ufficiale dell’Fsb è anche accusato dall'Fbi di aver contrabbandato una serie di apparecchiature nucleari e informatiche con il potenziale per applicazioni in tempo di guerra. È da queste accuse che le autorità lo hanno etichettato come un «partecipante critico alla cospirazione». Il successo della rete nell'approvvigionamento di materiali altamente sensibili e pericolosi per l'Fsb, sfidando le sanzioni internazionali, dimostra quanto sia complicata la sfida dell'Occidente nel bloccare le scorte militari della Russia. «Questo imputato, sospettato di avere legami con l'Fsb, ha contrabbandato centinaia di migliaia di munizioni illecite a sostegno della macchina da guerra di Mosca, usando aziende di facciata per nascondere la sua impresa criminale», ha detto l'assistente procuratore generale degli Stati Uniti Matthew G. Olsen. Nell’atto di accusa si legge che le società di facciata utilizzate nell’ambito della cospirazione «Serniya Network» avevano complici e conti bancari in tutto il mondo che servivano ad accumulare enormi scorte di provviste militari per l'esercito russo, la cui guerra di aggressione contro l'Ucraina ha ormai superato i 500 giorni. Le società più importanti con sede a Mosca, segretamente guidate dai servizi di intelligence russi, erano la Serniya Engineering e la Sertal LLC. Il loro scopo? «Procurarsi elettronica avanzata per i test nel settore della ricerca e dello sviluppo dell'esercito russo, alcuni dei quali sono stati assegnati allo sviluppo di armi nucleari e ipersoniche», hanno detto gli investigatori statunitensi.

DOCUMENTO ARRESTO KONOSHCHENOK.pdf

Sia la Serniya Engineering che la Sertal LLC erano state sanzionate dopo che i carri armati sono arrivati in Ucraina l'anno scorso, a causa del loro status di «società strumentali alla macchina da guerra della Federazione Russa». Oltre all'Fsb, gli altri clienti del «Serniya Network» includono il conglomerato di difesa statale russo Rostec; così come la società statale di energia nucleare Rosatom, sempre con sede a Mosca. Come rivelato dall’OCCRP, Konoshchenok ha operato dall'Estonia per il gruppo, attraverso la sua gestione della società di facciata estone Stonebridge Resources. Le comunicazioni elettroniche intercettate rivelano che ha chiesto una commissione del 10% per tutti gli acquisti effettuati: una cifra che ha giustificato dai rischi nella spedizione alla clientela sanzionata.

Le autorità hanno notato che l'Estonia era un facile punto di trasbordo per i cospiratori a causa del suo confine orientale con la Russia. Konoshchenok ha assistito personalmente alla consegna di diverse spedizioni lui stesso, o almeno ha provato a farlo. Il 27 ottobre dello scorso anno gli agenti di frontiera estoni lo hanno arrestato mentre cercava di attraversare la Russia. Aveva in suo possesso circa 35 tipi di semiconduttori e altri componenti elettronici, oltre a migliaia di proiettili di munizioni di fabbricazione negli Stati Uniti. Dopo essere stato rilasciato in attesa di giudizio venne nuovamente arrestato due mesi dopo mentre trasportava munizioni di alto calibro e documenti sensibili dal suo co-cospiratore Boris Livshits. Una successiva perquisizione della polizia nel suo magazzino ha portato a circa 375 libbre di munizioni. Se condannato, Konoshchenok rischia una pena massima di 30 anni che sconterà in un carcere di massima sicurezza americano.