500 mila morti in Africa per le medicine contraffatte

Secondo il rapporto “Trafficking in Medical Products in the Sahel” nell'Africa sub-sahariana, ben 267.000 morti all'anno sono collegate a farmaci antimalarici falsificati e scadenti . Inoltre, fino a 169.271 decessi sono collegati ad antibiotici falsificati e scadenti usati per trattare la polmonite grave nei bambini. Il traffico di questi prodotti sta anche provocando un impatto economico diretto sui paesi colpiti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che prendersi cura di persone che hanno utilizzato prodotti medici falsificati o scadenti per il trattamento della malaria nell'Africa sub-sahariana costa tra i 12 e i 44,7 milioni di dollari all’anno. Le operazioni internazionali hanno visto il sequestro di oltre 605 tonnellate di prodotti medici in Africa occidentale, tra gennaio 2017 e dicembre 2021. In genere, questi prodotti viaggiano attraverso i principali canali commerciali internazionali, principalmente via mare. Deviati dalla filiera legale, i prodotti provengono spesso dai principali paesi esportatori verso la regione del Sahel, tra cui Cina, Belgio, Francia e India. Altri sono fabbricati negli Stati vicini. Una volta in Africa occidentale, i contrabbandieri spostano i prodotti medici nel Sahel con autobus, automobili e camion, seguendo le rotte del traffico esistenti, per evitare i controlli alle frontiere.



Orrore a Vienna per l’omicidio con il machete in pieno giorno

La vittima dell'omicidio con il machete - un algerino di 31 anni è stata massacrata alla stazione U6 di Brigittenau un vivace distretto multiculturale con ristoranti di cucina turca e dei balcani nove giorni fa. Cinque o sei uomini secondo quanto riferito da testimoni oculari, avrebbero intercettato la vittima nei pressi della stazione, lo avrebbero seguito oltre la rampa e lo avrebbero ucciso davanti all'ingresso. Due autori con machete avrebbero parzialmente reciso mani e piedi all'algerino mentre era ancora vivo, come riportato dai media locali. A causa dell'elevata perdita di sangue, la vittima è morta poco dopo in ospedale. Uno dei sospetti aggressori, anch'egli algerino (24 anni), è fuggito all'arrivo della polizia e si è gettato nel Canale del Danubio. Gli agenti lo hanno ripescato, l'indagato nega: "Io non c'ero, non conosco la vittima". La polizia non ha fornito dettagli sul crimine e si astiene dal pubblicare foto segnaletiche.

Dieci giorni di terrore e morte in Congo mentre ottanta cristiani vengono uccisi dalle ADF

In dieci giorni, la provincia del Nord Kivu ha visto oltre 97 persone uccise e centinaia rapite dal gruppo estremista ADF che rivendica l'alleanza con lo Stato Islamico. Per decenni, l'ADF ha ucciso, mutilato, rapito e sfollato milioni di persone nel Nord Kivu nonostante la presenza delle forze di pace e delle truppe locali e regionali nella regione travagliata. In un comunicato, il vicario della parrocchia di Babwisi, dove sono stati uccisi decine di cristiani, ha affermato: «Aprile si è rivelato un mese di spargimento di sangue nell’attesa di avere la pace dopo aver celebrato la morte e la risurrezione di Cristo Gesù».

Una nuova operazione di successo delle forze di sicurezza marocchine



Questa volta, i servizi antiterrorismo marocchini hanno arrestato 13 sospetti jihadisti legati a Daesh in diversi interventi compiuti in dieci città del Paese nordafricano. I presunti jihadisti pianificavano di attaccare gli edifici pubblici e le stesse infrastrutture delle forze di sicurezza marocchine. Ora sono stati portati davanti ai tribunali mentre l'Ufficio del Pubblico Ministero indaga di più sui loro precedenti, piani e legami con alcuni gruppi o elementi jihadisti, come riportato dall'agenzia di stampa EFE. La nota ufficiale indicava inoltre che i detenuti, di età compresa tra i 19 ei 49 anni, erano coinvolti in piani di sabotaggio di "installazioni nazionali sensibili" e di attacco a forze e organi di sicurezza dello Stato. Secondo una fonte della sicurezza consultata da EFE, gli arrestati non fanno tutti parte dello stesso gruppo.