Jack Douglas Teixeira, la «talpa» un po' «nerd» che si è preso gioco del Pentagono

Ieri pomeriggio con uno stringato comunicato stampa il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha reso noto che «in data odierna l'FBI ha preso in custodia il 21enne Jack Douglas Teixeira in una residenza a North Dighton, Massachusetts, per il suo presunto coinvolgimento nella fuga di documenti riservati del governo degli Stati Uniti e militari. Dalla fine della scorsa settimana l'FBI ha perseguito aggressivamente piste investigative e l'arresto di oggi esemplifica il nostro continuo impegno nell'identificare, perseguire e ritenere responsabili coloro che tradiscono la fiducia del nostro Paese e mettono a rischio la nostra sicurezza nazionale». Teixeira, arrestato a casa sua costretto a consegnarsi con le mani sulla nuca e sotto la minaccia delle armi degli agenti federali, secondo le accuse ha diffuso sui social media circa 100 documenti classificati top secret non usando canali del dark web, ma semplicemente una piattaforma di commenti chiamata Discord. I file sono poi finiti su Twitter e Telegram.

Al Pentagono è scattato l’allarme solo il 6 aprile scorso e da qual momento è partita la caccia all’uomo che li aveva diffusi. Il procuratore generale, Merrick Garland, ha confermato che Teixeira comparirà già oggi dinanzi a un tribunale federale anche le accuse non sono state ancora rese pubbliche. Risponderà comunque per violazioni dell'Espionage Act, che punisce con una condanna sino a 10 anni per ogni capo di imputazione «la rimozione, conservazione e trasmissione non autorizzate di documenti strettamente custoditi relativi alla difesa nazionale che potrebbero essere utilizzati per danneggiare gli Stati Uniti o aiutare un avversario straniero».

Jack Douglas Teixeira

Ma chi è Jack Douglas Teixeira che secondo quanto riferito sul web utilizzava pseudonimi come TheExcaliburEffect, jackdjdtex e TexKilledYou?

Secondo i media americani proviene da una famiglia di militari, il suo patrigno è andato in pensione dopo 34 anni di servizio e secondo il Washington Post «il suo ultimo incarico è stato come sergente capo dell'unità del signor Teixeira, il 102esimo reparto dei servizi segreti». La madre, sempre secondo i media americani, ha lavorato in organizzazioni no profit focalizzate sui veterani, così come nel Dipartimento dei servizi per i veterani del Massachusetts. Secondo quanto emerso, Texeira era conosciuto come il leader di una chat room Discord solo su invito creata nel 2020 e denominata Thug Shaker Central. Secondo la BBC comprendeva «circa 20-30 membri per lo più giovani uomini provenienti da vari paesi». Un membro della ha riferito che Teixeira era un giovane e carismatico appassionato di armi, mentre altri membri hanno detto ai media statunitensi che il ventunenne «era più vecchio della maggior parte del gruppo e sembrava desideroso di impressionarli» tanto che nel gruppo aveva scritto che «lavorava in una struttura in cui i telefoni erano vietati». Un altro membro ha affermato che Texeira «era l'uomo, il mito. Ed era la leggenda. Tutti rispettavano questo ragazzo».

Jack Douglas Teixeira si è diplomato nel 2020 al liceo nella sua città natale di North Dighton, nel Massachusetts, e solo un anno prima si era arruolato nella Massachusetts Air National Guard - che è una riserva della US Air Force - unendosi al 102nd Intelligence Wing ed era considerato un militare. Nel luglio 2022 è stato promosso ad Airman 1st Class e prestava servizio presso la base della Guardia Nazionale Aerea di Otis nella parte occidentale di Cape Cod. Secondo il suo stato di servizio, il suo titolo ufficiale è operaio di Cyber Transport Systems. Texeira aveva accesso ai documenti della base della Guardia Nazionale dove lavorava, li portava a casa e poi li pubblicava: prima trascrivendoli, poi semplicemente fotografandoli. Di tutto questo si vantava con gli amici del gruppo ai quali raccontava di conoscere i segreti del governo. Poi traduceva il gergo tecnico di quei documenti, spiegava il significato delle sigle militari.

Per il Washington Post «aveva creato una copia virtuale dell'ufficio riservato dove passava le ore di lavoro: nel server Discord era il regista delle cose più segrete e consentiva ai suoi amici di leggere verità a cui i normali cittadini non possono accedere». Fin qui la cronaca delle ultime ore, tuttavia molte cose restano sospese e una tra tutte è come Teixeira, che non è certamente un militare di alto grado, sia riuscito ad accedere di materiale altamente riservato. Il Pentagono è corso ai ripari e sta già rivedendo le liste di chi ha accesso alle informazioni sensibili e ha cominciato a limitare chi riceve briefing quotidiani di intelligence onde evitare che il fenomeno si ripeta. Altra domanda che resta sospesa è perché Jack Douglas Teixeira abbia fatto tutto questo: per spacconeria, ubriacato dal successo che aveva tra i suoi amici, oppure era mosso da interessi economici di uno Stato estero ad esempio la Russia, oppure la Cina? Per il New York Times lo avrebbe fatto solo «semplicemente farsi bello con gli amici». Il segretario alla Difesa USA Lloyd Austin ha annunciato di aver avviato la revisione «delle procedure di accesso all'intelligence e di controllo nel Pentagono dopo la diffusione non autorizzata di documenti riservati per evitare che simili incidenti si ripetano». In una nota Austin ha ringraziato le autorità per il «rapido arresto» della presunta talpa e assicurato che il dipartimento alla Difesa e la Sicurezza nazionale «continueranno ad esaminare le implicazioni per la sicurezza nazionale di questa divulgazione non autorizzata». In attesa di conoscere le ragioni per le Jack Douglas Teixeira abbia diffuso questi documenti che stanno creando molti imbarazzi all’amministrazione americana una cosa è sicura: il ventunenne di North Dighton (Massachusetts) verrà condannato (molto probabilmente) all’ergastolo.