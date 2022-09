«Dall'invasione tedesca non smettiamo di recuperare i beni culturali polacchi»

Piotr Gliński, vicepresidente del Consiglio dei ministri polacco, Ministro della cultura e del patrimonio nazionale: «Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la Germania iniziò una campagna coerente e deliberata per cancellare la Polonia dalla mappa dell’Europa. Questa nazione doveva essere privata della sua élite intellettuale, della sua identità e della sua indipendenza. La distruzione e il saccheggio non risparmiarono la cultura polacca. Letteratura, musica, cinema, teatro, arti visive subirono perdite irreparabili, che si fanno sentire ancora oggi. La Polonia perse il maggior numero di cittadini a causa della seconda guerra mondiale in proporzione alla sua popolazione prebellica. Un cittadino prebellico polacco su sei morì. Le perdite subite in seguito allo sterminio delle élite non possono essere scontate. La loro morte inibì per molti anni la formazione di nuove élite intellettuali e artistiche e rallentò lo sviluppo della cultura polacca. C’è solo un ambito in cui l’ingiustizia storica causata dall’occupazione può essere, almeno parzialmente, riparata: i beni culturali, portati via dalla Polonia, possono ancora tornarvi».

Le perdite belliche polacche si trovano in tutto il mondo, sia in collezioni pubbliche che private. Le generazioni successive spesso non conoscono la storia e l’origine di questi oggetti. Le perdite dei beni culturali mobili sono stimate essere di oltre 516.000 esemplari, i musei da soli furono privati di circa il 50% delle loro collezioni e la perdita delle biblioteche è stimata al 70% della loro condizione prebellica. Tuttavia, queste stime sono certamente sottovalutate, poiché anche la documentazione delle collezioni e delle biblioteche fu solitamente requisita o deliberatamente distrutta.

Dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, i tedeschi violarono consapevolmente le disposizioni della Convenzione dell’Aia, ma cercarono di dare al saccheggio una parvenza di legalità. Sia nei territori polacchi incorporati nel Terzo Reich che nel Governo Generale furono emanate circolari e regolamenti che sancivano la requisizione di opere d’arte da collezioni private, ecclesiastiche e anche pubbliche. Tale saccheggio, nel contesto dell’Europa occidentale, fu un evento senza precedenti. Le azioni delle forze di occupazione in territorio polacco erano guidate dal pensiero di Joseph Goebbels: «La nazione polacca non è degna di essere chiamata nazione di cultura». La distruzione della cultura polacca fu attuata anche attraverso il suo deliberato deprezzamento, dimostrando la dipendenza dell’arte polacca dall’arte tedesca o il suo scarso valore artistico indipendente.

Il saccheggio tedesco, istituzionalizzato ed esteso, fu accompagnato da attività di requisizione non documentate di opere d’arte da parte di dignitari tedeschi e delle loro famiglie per decorare, ad esempio, uffici, quartieri e appartamenti. Nel 1944, la consapevolezza dell’imminente sconfitta della Germania e lo spostamento del fronte orientale portarono una nuova ondata di saccheggi - furti comuni compiuti anche da soldati semplici.

La Germania, però, non fu l’unico Paese a distruggere e saccheggiare i beni culturali polacchi. Nei Paesi di confine orientali della Repubblica, incorporati nell’Urss, le proprietà private furono confiscate, le chiese, spogliate, furono trasformate in magazzini e le opere d’arte, sequestrate dall’Armata Rossa, evacuate nei Paesi di confine. La seconda fase del saccheggio sovietico fu l’offensiva del Fronte Orientale, che fu seguita dalle brigate trofeo, composte da specialisti in vari campi dell’arte che dovevano occuparsi di compensare l’Urss per le perdite inflitte dai tedeschi dopo lo scoppio della guerra germano-sovietica. Alcuni di questi oggetti furono poi restituiti durante l’era comunista come doni della «fraterna nazione sovietica», ma molti riposano ancora nei magazzini dei musei russi.

Il saccheggio diffuso e deliberato delle opere d’arte polacche da parte degli occupanti lasciò uno struggente senso di perdita nella cultura polacca. Una perdita che, nonostante siano passati più di 80 anni dallo scoppio della seconda guerra mondiale, è ancora palpabile e dolorosa. Il database delle perdite belliche, gestito dal Ministero della cultura e del patrimonio nazionale polacco, conta quasi 66.000 oggetti, che sostituiscono il numero stimato di 516.000 opere perdute. Le attività di restituzione condotte dal suddetto Ministero, così come i numerosi progetti di informazione ed educazione realizzati nel corso degli anni, contribuiscono a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle perdite di guerra. L’effetto tangibile di queste attività è un aumento della quantità di informazioni sul possibile luogo di conservazione dei beni culturali ricercati e dei gesti - purtroppo isolati - di persone che restituiscono alle collezioni di provenienza le opere d’arte sequestrate dai loro antenati. Tuttavia, si tratta di una goccia nell’oceano. Solo un cambiamento di atteggiamento da parte delle autorità e una modifica della legislazione di Paesi come la Germania può far sì che i cittadini di questi Paesi restituiscano questi oggetti alle loro collezioni di origine.

I casi di saccheggio dei beni culturali non cadono in prescrizione. La restituzione degli oggetti saccheggiati al luogo in cui sono stati rubati è la forma di riparazione più appropriata ed è un processo continuo che lo Stato polacco non smetterà mai di perseguire.