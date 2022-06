Il domani delle armi in Ucraina

“La sicurezza del domani” con Michele Groppi fondatore di “The International Team for the Study of Security” Verona. Il dottor Michele Groppi è docente di Challenges to the International Order presso il Defence Studies Department (DSD), King's College London.Ha conseguito la laurea presso la Stanford University (Honors) in Relazioni Internazionali con una tesi incentrata sul commercio e il conflitto israelo-palestinese. Dopo essersi trasferito in Israele, ha conseguito un MA (Summa Cum Laude) presso il Centro interdisciplinare, Herzliya, in Counter-Terrorism and Homeland Security. Con lui abbiamo parlato della guerra in Ucraina e del rischio che a fine conflitto Kiev diventi una sorta supermercato delle armi, della rinascita dell’Isis nel “Siraq” e in Africa, e i rischi per l’Europa.