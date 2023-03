I fatti della settimana

Guerra in Ucraina: Putin dopo i detenuti ora paga i palestinesi nei campi profughi in Libano per combattere in Ucraina.

Una fonte della sicurezza del governo libanese ha riferito a The Media Line che i palestinesi residenti in Libano hanno firmato per unirsi al conflitto in corso in Ucraina per conto della Russia, avendo ricevuto una somma di 350 dollari da entità russe. La fonte ha aggiunto che lo sforzo di reclutamento è svolto da attivisti affiliati all'ambasciata palestinese in Libano. La maggior parte di coloro che si sono arruolati sono nati dopo il 1969, poiché i nati dopo questo punto in poi non hanno un'adeguata registrazione presso le autorità libanesi, rendendo più facile viaggiare allo scopo di partecipare al conflitto come mercenari. Di conseguenza, il governo libanese non ha la capacità di monitorare o tracciare i movimenti di queste reclute palestinesi per la Russia. La maggior parte dei palestinesi schierati in prima linea in Ucraina proviene da Ain al-Hilweh, il più grande campo profughi palestinese in Libano, appena a sud della città portuale di Sidone.

Cecenia: Mistero Ramzan Kadyrov

Secondo il media moldavo Timpul il leader ceceno Ramzan Kadyrov, fedelissimo di Vladimir Putin, sarebbe stato avvelenato e per questo motivo non sarebbe stato presente al discorso del presidente russo sullo stato della nazione.Kadyrov, 46 anni, secondo il giornalista kazako Azamat Maitanov, al momento avrebbe gravi problemi di salute, forse ai reni. Secondo altre fonti, il leader ceceno, che non si fida dei medici russi, si sarebbe rivolto a un nefrolologo arrivato negli scorsi giorni a Grozny dagli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi Kadyrov ha detto che il comandante delle forze cecene in Ucraina Apty Alaudinov è stato avvelenato con una lettera impregnata da un agente tossico e non è escluso che gli episodi non possano essere collegati.

La Malesia distribuirà i Corani tradotti all'estero per contrastare l'islamofobia

La Malesia ha stanziato più di 2 milioni di dollari nel budget 2023 per contrastare l'islamofobia traducendo e stampando il Corano in diverse lingue e distribuendo copie a livello internazionale. Delle copie che verranno stampate nell'ambito del piano, il primo nel suo genere da parte del governo, 20.000 saranno inviate in Svezia, dove un politico di estrema destra ha recentemente bruciato il libro sacro dei musulmani in almeno due occasioni. Il piano da 2,2 milioni di dollari ha lo scopo di creare una migliore comprensione dell'Islam, ha detto ai giornalisti il primo ministro Anwar Ibrahim dopo un evento intitolato "Forum internazionale sull'islamofobia", che si è tenuto nella capitale amministrativa, Putrajaya. «Ne stamperemo 20.000 in svedese - e anche in altre lingue - allo scopo di una migliore comprensione», ha detto ai giornalisti.