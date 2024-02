L'esercito svizzero ha 1 mld di debiti

L'esercito svizzero è sul lastrico e non può più ripagare i suoi creditori. E non è poco: il buco sarebbe di un miliardo di franchi ( piu’ di un miliardo di euro). La vicenda è stata rivelata mercoledì scorso dall'emittente tedesca SRF è entrata in possesso di un rapporto che circolava nell'esercito, un documento intitolato: «Cause dei problemi di liquidità». Venerdì scorso, l’esercito ha annunciato la cancellazione di due dei suoi eventi più importanti, AirSpritit 24 e DEFENCE 25, a causa di una “situazione finanziaria tesa”. Questa decisione ha suscitato non poche reazioni sorprese o deluse da parte dei parlamentari, soprattutto perché queste manifestazioni erano sostenute direttamente dalle Camere federali.



Stati Uniti

L'Oregon, costa ovest degli Stati Uniti, ha dichiarato lo stato d'emergenza per contrastare l'aumento dei casi di overdose legati all'uso di fentanyl, il potente psicofarmaco che causa ogni anno negli Usa decine di migliaia di morti. Nel Mali la popolazione fa la fame mentre la giunta militare fa shopping di droni turchi e di armi cinesi.

Scandalo UNRWA

Martedì i capi degli aiuti delle Nazioni Unite a Gaza hanno dovuto affrontare crescenti pressioni, dopo la rivelazione che 3.000 dei loro insegnanti palestinesi avevano condiviso messaggi a sostegno dei militanti di Hamas mentre violentavano e uccidevano civili in Israele il 7 ottobre 2023. L'udienza è avvenuta sulla scia delle rivelazioni secondo cui 12 dipendenti dell'agenzia umanitaria palestinese delle Nazioni Unite, UNRWA, hanno preso parte a rapimenti e omicidi il 7 ottobre, spingendo gli Stati Uniti e altri a sospendere i fondi per l'agenzia .