Bruxelles: spari nella metropolitana in mattinata. È caccia ai due uomini

Caccia all'uomo nella metropolitana di Bruxelles dopo gli spariLa polizia è alla ricerca di diversi sospettati a Bruxelles in seguito agli spari esplosi questa mattina alle 6:15 davanti alla stazione di Clémenceau (ad Anderlecht). Da questa mattina la polizia sta ispezionando i tunnel sotterranei della metropolitana tra le stazioni Trône e Gare de l'Ouest, provocando la paralisi dei servizi della metropolitana su gran parte della circonvallazione interna. I filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti dalla RTBF mostrano due uomini armati di quelli che sembrano essere dei Kalashnikov e che indossano passamontagna all'ingresso e all'interno della stazione di Clémenceau. Secondo i primi riscontri delle indagini, nessuno è rimasto ferito.Considerata la reputazione del luogo come punto di spaccio di droga e l'atteggiamento dei sospettati, l'ipotesi di un tentativo di regolare i conti o di intimidire la comunità dei narcotrafficanti è plausibile, anche se per il momento non è stata confermata.Per supportare l'area locale è stata chiamata la polizia federale, insieme alla polizia ferroviaria e ai membri delle unità speciali. La polizia ha allestito un posto di comando presso il municipio di Anderlecht. Pare che gli autori siano fuggiti attraverso il tunnel della metropolitana. La polizia ha quindi chiesto che venga interrotto il traffico della metropolitana sulle linee 2 e 6 tra Trône e Gare de l'Ouest. Uno stop che dura dalle 6:30 di mercoledì mattina. È chiuso anche il tunnel "Constitution", nei pressi della Gare du Midi. Ciò ha ripercussioni anche sulla circolazione dei tram 4 e 10, interrotta tra le fermate Lemonnier e Berkendael. Anche le linee del tram 51 e 82 sono direttamente interrotte. Data la conformazione del sito, gli scavi potrebbero durare diverse ore in più. La polizia deve procedere con grande cautela, viste le armi in possesso dei sospettati.Contattati dalla RTBF, diversi esperti di maneggio delle armi, dopo aver visionato le immagini della sparatoria, ritengono che i sospettati sembrino non avere esperienza con le armi tipo "Kalashnikov", il che li rende imprecisi e pericolosi.