L'assassino in Ecuador di Fernando Villavicencio non sorprende

Uno dei candidati alle elezioni presidenziali in Ecuador Fernando Villavicencio è stato ucciso a colpi di pistola alla fine di un comizio in una scuola della capitale, Quito. Si tratta del giornalista e attivista politico che da qualche settimana viveva sotto protezione della polizia dopo le minacce ricevute. Il suo assassino è morto per le ferite riportate durante la cattura, mentre altri 6 sospettati sono stati arrestati. Secondo i media locali «gli agenti speciali stavano indagando sulla possibilità che un ordigno esplosivo fosse stato piazzato proprio nel luogo del comizio dove poi è avvenuto l’agguato». Nel suo discorso, prima di essere ucciso, Villavicencio aveva promesso ai suoi sostenitori che avrebbe sradicato la corruzione e rinchiuso i "ladri" del paese. Prima della sparatoria, Villavicencio ha affermato di aver ricevuto molteplici minacce di morte, anche da affiliati del cartello messicano di Sinaloa, uno dei numerosi gruppi criminali organizzati internazionali che operano indisturbati in Ecuador. Ha detto che la sua campagna rappresentava una minaccia per tali gruppi. «Qui sto mostrando la mia faccia. Non ho paura di loro» riferendosi al boss del crimine detenuto José Adolfo Macías conosciuto come "Fito". Villavicencio era uno degli otto candidati al voto presidenziale del prossimo 20 agosto, anche se non veniva dato per favorito.

«Vi assicuro che questo crimine non rimarrà impunito» ha affermato il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso che in una nota ha aggiunto: «La criminalità organizzata è andata troppo oltre, ma sentiranno tutto il peso della legge». In risposta all'attentato, il presidente dell’Ecuador ha dichiarato in un discorso trasmesso su YouTube dopo una riunione del gabinetto di sicurezza e di altri alti funzionari lo stato di emergenza per 60 giorni in tutto il Paese: « Le Forze Armate fin da questo momento sono mobilitate su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza dei cittadini, la tranquillità del Paese e le elezioni libere e democratiche del 20 agosto». Come scrive stamani Le Monde: «L'annuncio è arrivato nell'ambito di un comunicato congiunto con Diana Atamaint, capo del Consiglio elettorale nazionale, che ha dichiarato: La data delle elezioni previste per il 20 agosto rimane inalterabile, in ottemperanza al mandato costituzionale e legale».

Quanto accaduto non deve certo sorprendere in una regione nota per la violenza da record e dove spicca la recente spirale di illegalità e spargimento di sangue dell'Ecuador. Sede di cinque degli otto terminal marittimi della nazione, la città più ricca dell'Ecuador è Guayaquil che lo scorso anno ha registrato circa 47,7 omicidi ogni 100.000 abitanti che è anche una delle 25 più città piu’ pericolose del mondo come scrive l'organizzazione messicana, Citizens Council for Security, Justice and Peace che racconta in un suo recente report come Guayaquil ha mostrato l'aumento più rapido degli omicidi dal 2021 al 2022 di tutte le città classificate. «Anche le città portuali di Machala, Manta ed Esmeraldas hanno registrato un drammatico aumento degli omicidi nel 2022, tutti con tassi superiori a 25 ogni 100.000 residenti». Inoltre si legge nel loro report « che la maggior parte degli omicidi nelle quattro città sono legati ad attività di droga che coinvolgono spedizioni internazionali». La polizia nazionale ha segnalato 1.537 omicidi a Guayaquil nel 2022 rispetto ai 992 del 2021. Il ministero dell'Interno dell'Ecuador attribuisce il 75% degli omicidi della città del 2022 all'attività di bande criminali, la maggior parte legata al trasporto di droghe. Come scrive America Qarterly «Non c'è quindi da stupirsi che gli indici di approvazione del presidente Guillermo Lasso siano crollati , alimentando diverse richieste di impeachment , scatenate dalle accuse di corruzione che collegano il cognato del presidente ai trafficanti di droga », accuse che Lasso e suo cognato hanno negato. Tutti i guai dell’Ecuador sono dovuti all’insaziabile domanda globale di cocaina. Come scrivono gli investigatori: « Grazie in parte alle bande balcaniche, l'Ecuador ora funge sia da centro per il trasbordo che per l'esportazione di cocaina dalla Colombia e dal Perù. La crisi è acuta a Esmeraldas, al confine con la Colombia, e soprattutto nella città portuale di Guayaquil, porta del Paese sul mondo»

A guidare il letale traffico di stupefacenti stanno emergendo gruppi di reti criminali, con portata e ambizioni globali. Tra loro sempre piu’ peso ha la criminalità organizzata albanese ha iniziato a migrare in Ecuador negli anni '90, attratta dalla prospettiva di unire le forze con fiorenti cartelli locali e controlli di frontiera relativamente permissivi visto che fino a poco tempo fa, gli albanesi potevano entrare liberamente in Ecuador senza visto. Quella politica di “laissez faire” sostenuta da mazzette ad ogni livello è terminata nel 2020 quando l'Ecuador ha imposto requisiti di visto più severi ma ormai il danno fatto è irreparabile. Circa il 33% della cocaina sequestrata in Ecuador nel 2021 era destinata ai mercati europei, rispetto a solo il 9% nel 2019. In particolare, i Balcani sono un nuovo hub chiave in questo lucroso commercio intercontinentale (del valore di 10 miliardi di dollari nel 2017), con bande albanesi protagoniste sempre più importanti su entrambi i lati dell'Equatore. Dopo gli arresti record nel 2021, nonostante i blocchi della pandemia, l'Ecuador è attualmente al terzo posto per interdizioni di cocaina (6,5% dei sequestri globali), superato solo dalla Colomb ia (41%), dove il raccolto di coca è in forte espansione, e dagli Stati Uniti (11% ) . La maggior parte della cocaina viene nascosta in container, di cui solo l'8-10% circa è soggetto a ispezioni e qui torniamo alle mazzette. Con le operazioni antidroga che colpiscono di continuo Brasile, Colombia e Perù, l'Ecuador è diventato una sorta di eldorado per i trafficanti stranieri che grazie ai soldi ottengono documenti fraudolenti, carte d'identità, passaporti e licenze di esportazione tra loro la maggior parte dei criminali albanesi risiede a Guayaquil, spesso sotto falso nome. Per tornare all’omicidio di Fernando Villavicencio l'organizzazione criminale Los Lobos legata al cartello messicano di Jalisco, ha rivendicato con un video su Twitter l'assassinio dell'aspirante presidente e ha minacciato anche altri politici del Paese, tra cui Jan Topic, che corre anche lui per la presidenza. Il video mostra una ventina di uomini incappucciati: uno di loro legge una nota a nome dei leader del gruppo e avverte il popolo ecuadoriano « che prenderanno misure forti contro i politici corrotti che non mantengono le promesse o usano milioni di dollari per finanziare la campagna elettorale».