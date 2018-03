Il mistero del giovane ucciso a Pescara: cosa sappiamo finora

Matteo Politanò - 12 marzo 2018

Chi ha ucciso Alessandro? La disperazione della famiglia Neri per la scomparsa del figlio è resa ancor più dolorosa dalla mancanza di risposte. Il corpo del ragazzo, che avrebbe compiuto 29 anni a fine mese, è stato trovato senza vita sulle sponde del torrente Vallelunga, vicino Pescara. Seduto, con il cappuccio sulla testa e il torace segnato dal colpo di pistola che lo ha ucciso. Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole e che ha immediatamente innescato le indagini per trovare i colpevoli.

Chi era la vittima

Alessandro Neri, 29 anni, è il figlio di una nota famiglia di imprenditori vinicoli. Insieme ai tre fratelli aveva lavorato presso "Il feuduccio" di Santa Maria d'Orni, l'impresa che produceva vini di alta qualità grazie al sogno realizzato da suo nonno, Gaetano Lamaletto. Il padre di sua madre era tornato a vivere in Abruzzo dopo aver lavorato per 40 anni in Venezuela. Con i soldi messi da parte aveva costruito una cantina di prestigio, incastonata nella roccia con 50 ettari di vigneti di Montepulciano, un'attività molto nota nella zona.



La scomparsa

Nella giornata di lunedì 5 marzo 2018 Alessandro è stato visto allontanarsi dalla sua abitazione per l'ultima volta. Erano circa le 15 quando il ragazzo è uscito dalla casa di via Londra a Spoltore, vicino Pescara, dove viveva con la famiglia. "Non so se torno a cena", l'ultimo saluto alla madre.



Il ritrovamento

Lunedì sera Alessandro non è tornato a casa, i familiari hanno così dato l'allarme. Immediatamente si è cercato di risalire alla posizione del suo telefonino e le celle hanno guidato i carabinieri fino alla macabra scoperta. Il corpo senza vita è stato trovato su una sponda del torrente Vallelunga, periferia di Pescara. Il ragazzo era seduto, con i piedi immersi nell'acqua e il cappuccio della felpa a coprire la testa. Ad ucciderlo è stato un colpo di pistola sparato al torace ma si attende l'autopsia per chiarire ulteriori dinamiche di un omicidio che attualmente è avvolto nel mistero.



Le indagini

Chi ha ucciso Ale? È questo che si chiedono inquirenti, amici e familiari della vittima, un ragazzo senza precedenti penali, grande tifoso del Pescara. La sua Fiat 500 rossa, l'auto con la quale si era allontanato da casa l'ultima volta, è stata ritrovata nel centro di Pescara, a circa 6 chilometri dal torrente dove è stato individuato il corpo. Secondo gli inquirenti l'omicidio potrebbe essersi consumato in un altro luogo rispetto a quello del ritrovamento, ecco perché si stanno cercando riprese utili dalle telecamere della zona. Nel frattempo la madre, Laura Lamaletto, ha affidato la sua disperazione a Facebook: "Non siate tristi per la morte di mio figlio. Aiutatemi a trovare l'assassino. Maledetto killer, non avrai scampo, è cominciata la caccia".



