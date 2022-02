Numerose, costose, misteriose. Quale senso per le missioni militari italiane all'estero

Mentre iniziano a soffiare i venti di guerra tra la Russia e l’Ucraina tra poche settimane l’Italia assumerà il comando della “NATO Mission IRAQ” il tutto in un momento storico in cui l’Isis rialza la testa in tutto il “Siraq”. Ma i nostri militari sono presenti nelle delicate missioni in corso in Libano, Libia, Sahel, Africa ma anche in Europa. Ma queste missioni militari che sono anche costosissime sono davvero necessarie? Quali i rischi e quali opportunità? Ne parliamo con l’On. Alberto Pagani ( Partito Democratico) membro della IV COMMISSIONE (DIFESA) e della delegazione parlamentare presso l'assemblea parlamentare della Nato