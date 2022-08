La rivoluzione green al momento non è conveniente

Transizione energetica: ci sono concrete possibilità di raggiungere gli obbiettivi climatici? Oggi, le prospettive non sono ora così rosee con inflazione e tassi di interesse in aumento, attività economica in rallentamento e prezzi in calo. Con la contrazione dei margini, un problema crescente, le nuove tecnologie green che sono fortemente dipendenti dai prezzi delle materie prime saranno ancora competitive? Ne parliamo con Giovanni Brussato ingegnere minerario.