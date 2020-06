Il lungo percorso delle mascherine che arrivano in Italia senza la certificazione

Alcune settimane fa per La Verità siamo stati (https://social.laverita.info/dogana-malpensa) a Malpensa Cargo City per documentare come avviene lo sdoganamento del materiale sanitario, in particolare mascherine, che arriva in Italia dall'estero, soprattutto dalla Cina. Con la responsabile dell'ufficio antifrode della dogana dello scalo milanese, Tiziana Robustelli, abbiamo seguito tutta la trafila e visto come dal momento in cui atterra l'aereo alla partenza dei tir carichi di mascherine passino poche ore, a patto che sia tutto a posto con i documenti e le certificazioni.

Eventualità che nella maggior parte dei casi, però, non si verifica, come ci ha spiegato il direttore dell'ufficio delle Dogane dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma 2. Con Davide Miggiano abbiamo approfondito infatti cosa accade una volta che l'iter di sdoganamento è stato completato. Succede che, anche quando la merce abbandona lo scalo, il lavoro della dogana non è finito e comincia una seconda fase di controlli a posteriori che può durare fino a 3 anni dal momento in cui viene effettuata l'importazione.