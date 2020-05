Fase 2: l'Italia riparte - FOTO

Con oggi, 4 maggio 2020, inizia la Fase 2, l'allentamento delle misure di restrizione che da quasi due mesi tengono in casa milioni di italiani per l'emergenza Coronavirus.

Non si tratta di «un liberi tutti», come ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, visto che molte restrizioni sono ancora in atto - soprattutto in alcune regioni - ma di una «prova generale» verso un lento, graduale ritorno alla normalità

Ecco, da Milano a Catania, passando per Napoli, Livorno, Pisa, Roma e Torino, come l'Italia sta affrontando la Fase2