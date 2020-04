Fase 2 e ripartenza, cosa prevede, norme e regole

Sarà un via libera progressivo alle attività economiche, industriali e di commercio - fino ad arrivare a quelle di svago e tempo libero - la partenza della cosiddetta 'Fase 2' che dal 4 maggio traghetterà l'Italia fuori dal lockdown e dal picco acuto dell'emergenza Coronavirus. Un via libera ragionato che nasce dalla consapevolezza che il virus non è vinto, ma che il Paese non sarebbe in grado di sostenere un prolungamento delle misure di restrizione, né dal punto di vista economico né da quello psicologico. Il parere recapitato dal Comitato tecnico-scientifico al capo del Governo, Giuseppe Conte, è partito così da questa riflessione per mettere nero su bianco le linee guida da recepire nel Dpcm con cui Conte proverà a riaccendere i motori della vita economica e sociale in Italia.

La pietra angolare resterà, però, sempre e comunque la prudenza con la necessità di continuare a considerare vietati gli assembramenti: distanziamento sociale, protezione individuale (mascherine e guanti) e limitazioni per tutte le attività non necessarie dovranno fare da sfondo a qualsiasi misura di allenamento delle restrizioni. Ad esse si legheranno anche le indicazioni pratiche per il ritorno al lavoro e al tempo libero degli italiani.

AZIENDA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

La riapertura sarà progressiva e seguirà le valutazioni sulla classe di rischio di ciascuna attività, superando anche la questione degli Ateco e delle filiere. Il 4 maggio potranno riaprire manifattura, costruzioni e servizi (non tutti) con un impatto diretto su circa 2,7 milioni di lavoratori. Resterà la richiesta di continuare a favorire lo smart working dove possibile, mentre il dibattito si sta concentrando sulla possibilità di esonerare dal ritorno al lavoro gli over 60, considerati categoria più a rischio contagio. Ogni azienda dovrà organizzare il proprio lavoro in modo da rispettare le regole di distanziamento sociale, magari implementandole con ingressi scaglionati, turni allungati nel corso della giornata, sanificazioni e controlli della febbre di chi accede agli uffici.

SETTORE COMMERCIALE

Il 4 maggio potrebbe esserci il via libera anche per i negozi, seppure con dei distinguo. Oltre alle immancabili misure di distanziamento e protezione, andrà verificato un protocollo che preveda la sanificazione laddove il contatto può essere indiretto: è il caso, ad esempio, dei negozi di scarpe e vestiti che comportano la prova da parte del cliente. Nella prima fase dovrebbero essere esclusi i centri commerciali e i mercati rionali.

BAR E RISTORANTI

Il Comitato tecnico-scientifico li considera esposti al massimo del rischio e, dunque, ne esclude la riapertura il 4 maggio. Il via libera scivolerà di qualche settimana (indicativamente 18 maggio) con regole ferree sul distanziamento sociale: servizio al tavolo, protezione per gli addetti, capienza dimezzata e tavoli lontani non meno di 2 metri l'uno dall'altro. Possibile deroga anticipata per il take away così da consentire anche al settore di ripartire.

LA MOBILITA'

Certamente dal 4 maggio sarà più facile poter uscire di casa, anche se non dovrebbe essere subito cancellato l'obbligo dell'autocertificazione almeno come forma di consapevolezza che ci si muove solo per motivi ragionevolmente importanti. Consentiti i trasferimenti da comune a comune all'interno della stessa regione mentre non si potrà uscire dalla propria se non per lavoro o in caso di "motivi urgenti e indifferibili". Vale anche per le seconde case su cui, però, il dibattito è aperto in vista dell'inizio della stagione estiva.

MEZZI DI TRASPORTO

Lo scaglionamento dei ritmi di lavoro negli uffici e nelle fabbriche dovrebbe allentare la morsa sul sistema dei trasporti, evitando la congestione delle ore di punta. In ogni caso ci saranno regole che prevedono la possibilità di occupare solo i posti da seduti e con distanziamento sociale (ad esempio lasciando libero un sedile ogni due). L'ideale sarebbe evitare tassi di occupazione della singola corsa in tram, bus o metropolitana oltre il 40% con file ordinate per evitare gli assembramenti anche alle banchine, sul modello di quanto accaduto in queste settimane fuori dai supermercati. Per incentivare l'utilizzo delle auto private, laddove possibile, possibile la sospensione delle Ztl locali.

PARRUCCHIERI E CENTRI DI ESTETICA

Non riapriranno il 4 maggio ma con qualche settimana di ritardo. Avranno regole rigide per pulizia e distanziamento, dovranno garantire la protezione individuale degli operatori e dei clienti. Potranno lavorare a ritmo ridotto, ma è previsto che possano tornare ad aprire ed evitare così il crollo totale del proprio giro d'affari.

SCUOLE E BAMBINI

Nessuna chance di riapertura delle scuole fino a settembre. Ci sono valutazioni in corso per gli studenti che devono affrontare l'esame di maturità e il Governo proverà a venire incontro alle famiglie che dovessero gestire il ritorno all'attività lavorativa con dei bambini piccoli a casa. I minori potranno tornare a uscire per poter rompere l'isolamento. Sarà possibile passeggiare anche non in prossimità della propria abitazione, fare attività motoria e ludica ma non in gruppi. Parchi, giardini e ville riapriranno quando lo decideranno i sindaci dei singoli comuni.

SPORT ALL'APERTO

Dal 4 maggio sarà possibile tornare a fare attività sportiva all'aperto. Dovrà essere individuale con distanziamento di un paio di metri tra persone. E' aperto il dibattito sul ritorno all'allenamento dei professionisti (non solo i calciatori). La ripresa dovrà comunque essere graduale e senza correre eccessivi rischi.