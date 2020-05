A 26 anni dalla morte, Ayrton Senna è ancora fonte di ispirazione

Il primo maggio 1994 si schiantava in pista il pilota brasiliano. A oltre un quarto di secolo di distanza, la sua fine da eroe epico lo ha portato nel mito. E l'organizzazione che porta il suo nome ha strappato dalla strada 26 milioni di ragazzi meno fortunati di lui.



«Se vogliamo cambiare qualcosa, dovremmo iniziare con i bambini, attraverso la loro istruzione». Questa frase non l'ha pronunciata un alto funzionario delle Nazioni Unite, o un famoso pedagogo, ma un pilota-ragazzo la cui vita è stata troncata in pista 26 anni fa. Primo maggio 1994: Ayrton Senna si schianta in pista in diretta televisiva mondiale mentre è in testa al gran premio di Imola e muore ad anni 34. Chi ha superato questa età, può capire bene quanto siano pochi 34 anni per morire. A più di un quarto di secolo di distanza, c'è ancora una comunità di persone che ogni primo maggio ricorda il campione brasiliano con il sorriso e gli occhi tristi. È una ricorrenza sempre partecipata e composta: ci sono tributi, mostre, pubblicazioni ed eventi per gli anniversari a cifra tonda, c'è un coinvolgimento personale e speciale sempre, ogni anno. Chi era Ayrton Senna per essere così magnetico a 26 anni dalla morte?

Idolo e campione sportivo Senna fu pilota straordinario, emozionante e velocissimo. Non facciamone una questione per addetti ai lavori, per tutti basti pensare che quando si gioca a stabilire chi sia stato il più grande pilota di tutti i tempi, ancora oggi con una certa timidezza si comparano a Senna due campionissimi come Michael Schumacher e Lewis Hamilton, piloti che hanno vinto il doppio rispetto all'asso brasiliano, eppure il confronto sembra quasi blasfemo.

Il pilota brasiliano ha segnato un'epoca, che poi è diventata l'era di Senna, grazie al suo carisma e con il suo fascino, coinvolgendo tifosi di motori con manovre uniche e attirandone di nuovi per i suoi modi speciali e per la sua vita da copertina. Sportivo impareggiabile, certo, ma non basta, perché Senna è andato oltre il ricordo degli appassionati, per entrare nella cultura e nella società contemporanee, fino alla sua fine da eroe epico che lo ha portato nel mito. Ecco allora che Ayrton Senna non può essere derubricato a eroe sportivo, quale è stato, e rinchiuso nella nicchia dello sport.

Alla ricerca di compimento Senna è oggi un esempio per chi sta costruendo la propria vita. Innanzitutto, si è impegnato con insistenza, tenacia e fatica per raggiungere ciò che gli premeva, vale a dire fare bene, e sempre meglio, il proprio lavoro. «Driving to perfection» era il suo motto, verso la perfezione. E non si trattava solo di guida. Fare una curva, rifarla ancora, e poi ancora, fare notte in un box con ingegneri e meccanici per sistemare un alettone è proprio come - per chi scrive - rileggere, e rifarlo ancora e incessantemente fino a quando ogni parola sarà al suo posto. Alessandro Manzoni lo ha fatto per i Promessi Sposi, Senna l'ha fatto al volante di una auto da corsa. Raccontare oggi ai più giovani esempi di dedizione in diversi campi è utile, formativo, necessario. Gli adolescenti sono attratti dalle personalità spiccate, positive e negative che siano, e un educatore può fornire loro le migliori che ha sotto mano. Senna può essere un'opzione valida, affascinante, formativa.

Non solo, il brasiliano è stato un uomo capace di dissotterrare i propri talenti: ha scelto lo sport, i motori, e lì è stato impareggiabile. Avrebbe potuto impegnarsi altrove, magari negli affari di una famiglia, la sua, milionaria, o in politica: sarebbe stato un uomo capace di fare la differenza e non è una proiezione romantica, ma una certezza data dalla serietà con cui Senna si è sempre dedicato a ogni attività.

Senna è sempre stato un ragazzo alla ricerca del compimento, come uomo e come professionista: per lui è stato più possibile realizzarsi nel mondo dello sport, restando invece incompiuto, insoddisfatto della sua vita, nonostante successo, fama e conti in banca favolosi. Senna ha avuto chiaro fin da subito che ciò che conta nella vita non sono merito e successo, ma dono e altruismo. Se il fine della vita è il successo, ci si può sentire realizzati, se invece è il dono, ci si sentirà sempre in debito. Così fu per Ayrton.

L'Instituto Ayrton Senna L'uomo quindi. Un uomo politico, capace di occuparsi della propria gente, attento sempre all'altro. Sia chiaro, in pista un avversario è sempre stato da battere, con la ferocia necessaria. Senna è stato uomo politico in ogni suo gesto, in ogni sua frase, perché ha sempre avuto in mente l'altro, senza dare spazio a gesti benefici spettacolari, ma pronunciando discorsi profondi e capaci di guidare, negli ultimi mesi della sua vita, la nascita di un Istituto educativo oggi grandioso. Le parole e i fatti, Senna si è occupato di entrambi, e questo lo rende credibile e esemplare.

Ecco qualche sua frase, che racchiude il Senna-pensiero: «i ricchi non possono vivere su un'isola circondata da un oceano di povertà, respiriamo tutti la stessa aria, per cui bisogna dare a tutti una possibilità», «ognuno nasce con un potenziale e ha bisogno di opportunità per svilupparlo: la possibilità di accedere all'istruzione e alla formazione adempiono a questo compito», «dobbiamo dare ai figli dei meno abbienti ciò che daremmo ai nostri figli, in modo che possano diventare autonomi». La sua visione del mondo è alla base della nascita dell'Istituto Ayrton Senna, voluto dal campione brasiliano e portato avanti in tutti questi anni dalla sorella, fino a diventare l'ente privato di assistenza più grande del mondo.

L'organizzazione, insignita dall'Unesco del titolo di «cattedra per l'istruzione e lo sviluppo umano», è radicata in Brasile e si occupa di istruzione e formazione, di contrasto dell'abbandono scolastico e di alfabetizzazione. Nell'Instituto si fa scuola e nel pomeriggio c'è la possibilità, per ogni ragazzo, di vivere in un ambiente virtuoso in cui sviluppare pienamente se stessi. Un'opera gratuita con numeri da capogiro: più di 230.000 docenti in 20 anni, 26 milioni di ragazzi strappati alla strada e divenuti studenti. Ogni primo maggio per molte persone è un groppo in gola, un ricordo che riaffiora. Senna ha smesso di vivere prematuramente, ma il suo carisma e la sua azione concreta resistono e continuano a ispirare buoni propositi e nostalgia.