Aeroitalia, via al nuovo volo Fiumicino e Il Caravaggio

È stato inaugurato questa mattina il nuovo collegamento aereo tra l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e Roma Fiumicino operato dal giovane vettore Aeroitalia, e precisamente dal Gate A14 dello scalo Il Caravaggio. La notizia è particolarmente importante poiché il nuovo volo offre al mercato lombardo un’alternativa valida di voli verso la capitale oltre a Malpensa e Linate, soprattutto per chi risiede nelle provincie Est della Lombardia, dove risiede oltre il 40% della popolazione, proprio quella che maggiormente fatica a raggiungere lo scalo varesino o non ha alcuna ragione per avvicinarsi alla città metropolitana di Milano.

Con il collegamento ferroviario tra il centro della città bassa e l’aeroporto, nonché i diversi servizi di trasporto con pullman, per i milanesi dell’hinterland orientale è infatti più comodo raggiungere Bergamo di Malpensa, ed anche più conveniente, a fronte di una spesa inferiore ai dieci euro contro i tredici della tratta Cadorna-Malpensa. Aeroitalia, compagnia italiana fondata quest’anno da German Efromovich e Marc Bourgade, e guidata dal Ceo Gaetano Francesco Intrieri, dal direttore commerciale Krassimir Tanev, e dal direttore operazioni Ugo Calvosa, ha la sua base di armamento sul’ aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, uno scalo che negli ultimi vent’anni ha vissuto momenti di grande espansione e di forte crisi, culminata con un periodo di chiusura.

Dal 26 aprile scorso Aeroitalia opera con cinque B737-800 configurati per 189 posti e un Atr 72-600 della Air Connect, raggiungendo 14 destinazioni tra Italia ed Europa. “Sempre emozionante raccontare del debutto di una compagnia” – ammette il presidente di Sacbo Giovanni Sanga, “per noi è un ulteriore segno di dinamismo e vitalità.” Dal prossimo 9 gennaio la frequenza con Bergamo passerà a 4 voli giornalieri, aggiungendo un’ulteriore capacità durante gli orari di maggiore frequenza, la mattina e la sera tardi. Il mercato per sostenere i collegamenti tra Bergamo e Roma è stato dimostrato già nel 2019 quando la pista di Linate fu chiusa per lavori di rinnovamento – ad operare era Alitalia - , e la grande utilità e flessibilità dell’aeroporto Il Caravaggio si è rivelata proprio l’anno successivo durante la pandemia. In passato Bergamo e Roma erano state collegate anche da vettori come Blu Panorama, attratti dalla grande vivacità delle imprese del territorio bergamasco.