Un coccodrillo vicino Agrigento? Su Rtl102.5 a Protagonisti parla il sindaco

E' un mistero. Ma la notizia corre in Rete dopo l'allarme del sindaco Dino Zimbardo (primo cittadino di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento). In città potrebbe aggirarsi un coccodrillo. "La segnalazione è attendibile. L’animale potrebbe essere scappato da qualche famiglia che lo deteneva illegalmente", scrive sui social il sindaco che ieri sera è stato chiamato a sorpresa su RTL 102.5 durante Protagonisti. Fredella, Simioli e Taranto gli hanno chiesto se fosse tutto vero quello che si legge sui giornali. "La segnalazione è arrivata. Il coccodrillo, o l'animale simile, è stato avvistato vicino al torrente. Io devo fare il mio dovere e informare i cittadini", racconta il sindaco. "Chiunque abbia notizia deve informare le autorità competenti. Poco fa, sempre il sindaco, ha diramato un'ordinanza: "Divieto assoluto di alimentare, cacciare e catturare l'animale".

LE PAROLE DEL SINDACO"Sono stato ufficialmente informato dall’Asp di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in contrada Mancuso. È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti per stabilire una cabina di regia e monitorare costantemente la situazione. In attesa che l'animale venga catturato e affidato al personale preposto, raccomando a tutti i cittadini di stare molto attenti, di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato", ha scritto su facebook Zimbardo.