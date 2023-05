Il caro bollette moltiplica le truffe: 4 milioni di vittime in Italia

L'aumento vertiginoso delle bollette di luce e gas ha spinto negli ultimi mesi molti consumatori a cercare qualsiasi modo pur di risparmiare qualche euro. L'effetto, però, è stato perverso perché molti hanno finito per cadere vittime di vere e proprie truffe. La stima del fenomeno è stata pubblicata da Facile.it e Consumerismo no profit nella loro indagine annuale presentata a Roma: le vittime di truffa sono salite del 28% rispetto al maggio 2022 toccando l'incredibile quota di 4 milioni. Imponente anche il danno economico causato: 1,2 miliardi di euro (+152%).

La modalità più utilizzata per far cadere in tentazione gli utenti a caccia di risparmio rimane la telefonata da finto call center e la falsa mail. Per gli anziani attenzione al truffatore che bussa alla porta di casa, anche se paradossalmente i più colpiti sono i cittadini fra i 35 e i 44 anni con titolo universitario che più si sentono sicuri.