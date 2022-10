Raspadori, il talento d'oro del calcio italiano

L'autunno di Giacomo Raspadori è stato caldissimo e non è ancora finito. Ne ha proiettato il talento sui migliori schermi internazionali lasciando la sua traccia sia con la maglia del Napoli che con quella azzurra della nazionale. Ha segnato all'Inghilterra e in Ungheria, trascinando l'Italia alla semifinale della Nations League. Poi si fatto riconoscere anche in Champions League: Ibrox e l'Amsterdam Arena prima del Maradona: 60 gol in 28 giorni per certificare la sua esplosione.

E' lui il baby talento d'oro del nostro calcio, la speranza cui si aggrappa Roberto Mancini e la soddisfazione di Aurelio De Laurentiis che in estate ha messo sul piatto 35 milioni di euro per prelevarlo da Sassuolo approfittando anche della disattenzione degli altri grandi club italiani, alle prese con ristrettezze finanziarie o con necessità tecniche differenti. Allora il presidente del Napoli era accusato di aver strapagato un ragazzo promettente e nulla più: oggi gira a testa alta sicuro di essersi messo in portafoglio un assegno circolare il cui valore è destinato a crescere col tempo ed si è già impennato.

Quanto vale oggi Raspadori se rimesso sul mercato, cosa che non accadrà visto che è uno dei perni del nuovo ciclo partenopeo? Non meno di 50 milioni and counting... A maggior ragione scorrendo la lista nella quale è stato inserito dopo l'ultimo turno della Champions League, quello della prodezza contro i Rangers Glasgow davanti al pubblico amico: una rete ogni 31 minuti per lui, meglio del cyborg Haaland (41 minuti), di Salah (53'), Lewandowski (72'), Sanè (73') e sua maestà Mbappé (una rete ogni 90 minuti).

Troppa grazie per tutti e una lezione per chi continua a piangere sulla siccità di talenti del nostro calcio. Giovani forti ci sono, basta vederli e lasciargli lo spazio per fare il salto di qualità. Non è un caso che Mancini nell'estate 2021 abbia inserito il nome di Raspadori nell'elenco dei convocati per l'Europeo poi vinto a Wembley, così come in passato non si è fatto problemi a chiamare Zaniolo che non aveva nemmeno un minuto in Serie A. Spalletti gli ha affidato le chiavi dell'attacco del Napoli orfano di Osimhen e ne è stato ripagato con gli interessi.

E ora? Col rientro del nigeriano anche Raspadori dovrà rimettere in discussione la sua titolarità e riguadagnarsi lo spazio preso nell'ultimo mese con un'annotazione tattica: al di là del paragone con Paolo Rossi, azzardato, l'ex attaccante del Sassuolo è sempre stato percepito come una seconda punta da affiancare a un numero nove centrale. L'autunno bollente ha ribaltato questa certezza, cosa sarà adesso che lo spazio davanti si riduce?