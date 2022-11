Più Ronaldo per tutti

Appunti di viaggio mentre in Italia il mondo (bianconero) veniva giù fagocitando tutta l'attenzione del circo pallonaro nostrano. Cristiano Ronaldo avrà almeno altri 90 minuti di Mondiale oltre le colonne d'Ercole del girone e il suo Portogallo sta facendo le cose con serietà. Difficile immaginarsela tra le favorite per la corsa al titolo, ma la squadra di Santos ha tutto per essere pericolosa e CR7 non è più l'unico faro cui si rivolge per risolvere le situazioni di campo e oggi semmai il rapporto di mutuo soccorso è invertito rispetto agli ultimi tre lustri: è il vecchio campione che si nutre dell'energia dei compagni restituendo con la sua presenza un carisma e un'attitudine alla vittoria ineguagliabili.

Ronaldo ha raggiunto nella seconda fase del Mondiale la Francia di Mbappé, vera stella del torneo (questo e i prossimi, c'è da scommetterci) e il Brasile del fu Neymar. Senza la sua stella più luminosa la Seleçao è parsa meno brillante che nel secondo tempo con la Serbia, però battere la Svizzera non è mai semplice e lo sappiamo noi per primi. Sensazione a pelle: Brasile molto tosto ed equilibrato, lontano parente dei lustrini del tempo passato quando spesso si perdeva dietro l'estetica dimenticando l'essenzialità del risultato. Tradotto in soldoni significa che potrà anche essere battuto in campo - la Francia ad esempio pare avere qualcosa in più - ma bisogna scordarsi che regali qualcosa per il solo gusto di apparire.

Nota a margine seguendo l'intensa giornata di pallone in Qatar: guai a chi tocca la fase difensiva di Serbia e Camerun che hanno regalato un'emozionante e coinvolgente partita costruendola su una serie enorme di errori tattici e tecnici. Dopo tante partite perfettine dal punto di vista tattico, ma piatte sotto quello emotivo, ci voleva. Divertente. E anche definitivo per entrambe a meno che i serbi non ribaltino la Svizzera nell'ultimo turno. Possibile ma non probabile.

Kudus è il primo giocatore del Ghana autore di una doppietta in una fase finale della Coppa del Mondo. Gioca nell'Ajax ed è veramente forte. In un Mondiale che fin qui non ha svelato talenti da impazzire che non fossero già negli occhi degli appassionati, può rappresentare fin qui la sorpresa. L'Ajax gioca la Champions League, è vero, ma l'Eredivisie olandese non è tra i mille campionati che sfondano nelle tv degli italiani, quindi godiamocelo come primizia. O quasi. Una volta il Mondiale era il luogo delle rivelazioni e delle promesse (anche delle menzogne visto che molti sfiorivano immediatamente dopo): ora internet e la televisione hanno tolto anche questo velo di mistero che ci faceva sospirare.