Il ritorno di Alessandro Moggi (con Immobile)

Il ritorno di Alessandro Moggi, che non se n'è mai andato visto che rimane uno dei procuratori più potenti del calciomercato europeo, ma che ora si tuffa in una nuova avventura imprenditoriale provando a sfruttare l'onda lunga della tecnologia. Il progetto si chiama Starcks e vedrà la luce ufficialmente alla fine del mese di ottobre 2022. Nasce da una partnership con Ciro Immobile ed Emanuele Floridi ed è stato annunciato dallo stesso Moggi con un lungo messaggio sui social: "Finalmente dopo mesi di lavoro e sviluppo io e Ciro Immobile possiamo raccontarvi il progetto immaginato con Emanuele Floridi".

Cosa sarà Starcks? Nell'idea dei promotori dovrà creare "un legame unico tra appassionati di calcio e calciatori" sfruttando la logica del percorso privilegiato per raggiungere i propri idoli e creando una community di fan protetta dalla tecnologia dei blockchain, la struttura digitale che genera un protocollo non più modificabile e, dunque, considerato il più sicuro a disposizione. La piattaforma che verrà lanciata nelle prossime settimane contiene un algoritmo che si aggiorna di continuo sulla base del rendimento in campo dei calciatori coinvolti, consentendo ai fan iscritti una serie di attività ed esperienze. Alla base anche la possibilità di scambiarsi i token generati all'interno della comunità dei possessori dello starplayertoken.

In attesa della risposta dei tifosi, Starcks ha già cominciato a raccogliere finanziamenti chiudendo la prima pre-sale da 200.000 euro in sole 24 ore dopo un round da un milione alla Silicon Valley nello scorso mese di maggio. Il progetto sembra, dunque, piacere a chi investe ed entra in un mercato sempre più florido e al quale guarda tutto il mondo del calcio europeo, a caccia di nuove fonti di ricavo per tenere in equilibrio un sistema costosissimo e tradizionalmente in perdita.

Ciro Immobile non è l'unico campione della Serie A che ha aderito a Starcks: De Sciglio, Frattesi, Scamacca (ora passato in Premier League con la maglia del West Ham), Nico Gonzalez, Calafiori e Marchizza si sono uniti e arricchiscono l'offerta per gli appassionati che aderiranno all'iniziativa.