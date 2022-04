E' morto Mino Raiola, il re dei procuratori

Mino Raiola, uno dei procuratori di calcio più potenti del mondo, è morto all'età di 54 anni. Da mesi le notizie sulle sue condizioni di salute erano sempre più preoccupanti e nello scorso gennaio l'entourage aveva dovuto smentire che Raiola si fosse sottoposto a un intervento d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, confermando solo il ricovero per una serie di "controlli programmati". Poi il silenzio, non rotto nemmeno nel corso della sessione invernale del calciomercato, fino alla notizia del suo decesso.

Originario di Nocera Inferiore e cresciuto in Olanda, era uno degli uomini più influenti del calcio internazionale, protagonista di trattative discusse e riferimento per campioni del calibro di Nedved, Ibrahimovic, Pogba, De Ligt, Donnarumma, Lozano e De Vrij fino ad arrivare al nuovo gioiello norvegese Haaland, in procinto di trasferirsi la prossima estate alla corte di Pep Guardiola al Manchester City.

Controverso per il suo modo di approcciare i club, ma anche riconosciuto per la sua bravura. Raiola si era fatto strada dal basso e non aveva mai rinnegato le sue origini. Criticato per la spregiudicatezza con cui conduceva la carriera dei suoi assistiti, certamente non ha mai mancato nell'obiettivo di garantirgli il miglior trattamento economico possibile. Molti tifosi non lo vedevano di buon occhio, proprio per il cinismo con cui gestiva le strade professionali dei beniamini. I dirigenti lo ritenevano, invece, un manager di altissimo livello con cui confrontarsi e, se necessario, scontrarsi.