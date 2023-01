"Celo manca", le figurine Panini aprono alle donne

Il calcio cambia, le figurine anche. Nasce l'album 'Calciatrici' che si affianca a quello 'Calciatori' della Panini giunto alla 62° edizione e per la prima volta aperto al mondo femminile oltre lo spazio concesso negli ultimi anni. Una novità pensata non per seguire una moda o per essere politicamente corretti, ma perché il mercato rosa del pallone sta crescendo e l'Italia prova a inseguire modelli vincenti come il Nord Europa, la Francia e gli Stati Uniti dove già le campionesse del calcio sono star a tutti gli effetti.

Tecnicamente si tratta di una collezione parallela per la quale bisognerà completare un album digitale per poi richiederlo in formato cartaceo. Un primo passo su cui si valuterà il successo dell'iniziativa che arriva a pochi mesi dalla delusione della nazionale nell'Europeo 2022 e alla vigilia del Mondiale della prossima estate con le azzurre di Milena Bertolini impegnate in Australia e Nuova Zelanda con l'obiettivo, difficile da cogliere visto il sorteggio, di ripetere il successo di Francia 2019.

Donne a parte, la collezione figurine della stagione 2022-2023 segna un cambiamento anche dal punto di vista grafico rispetto al passato. Bambini e collezionisti (una platea che solo in Italia sfonda il milione di persone) avranno per le mani un formato nuovo di immagine, molto più simile alle card che al vecchio modo di ritrarre i calciatori. E' il tentativo di avvicinare un pubblico più giovane alla tradizione del "celo manca": l'obiettivo è riportare le figurine nelle scuole e tornare a farne un momento di socialità come per tante generazioni.

E' la ragione per cui l'album si è snellito: 667 figurine contro le oltre 700 dell'anno scorso. L'idea è facilitare il completamento della collezione e renderlo alla portata delle tasche di tutti e non solo dei collezionisti accaniti. Confermato tutto il resto: spazio a Serie B, C e alle categorie minori, una parte dedicata al racconto del calcio per numeri e curiosità e pagine che saranno riempite con i tabellini che ricordano la carriera di ciascuno dei protagonisti della nostra Serie A.

Il mercato del collezionismo di figurine continua ad essere vivo, non solo in Italia. Nei mesi scorsi hanno fatto il giro del mondo le notizie provenienti dall'Argentina sulla corsa alla figurina di Messi e compagni prima di Qatar2022, tanto da imporre l'intervento del governo di Buenos Aires. Panini, che tra le sue attività edita anche fumetti, ha recentemente pubblicato un bilancio con fatturato record salito a 1,3 miliardi di euro con un utile di 308 milioni.