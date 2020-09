De Laurentiis positivo, il Coronavirus spaventa la Serie A

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19 e la notizia ha scosso il mondo del calcio. Non solo per le conseguenze che potrebbe avere su squadra e staff di Rino Gattuso (peraltro l'ultimo contatto diretto risale a circa una settimana fa a Castel di Sangro), in ritiro precampionato e con un calendario di amichevoli che porteranno al debutto previsto per domenica 20 settembre (ore 12,30) al Tardini di Parma. A gettare nel panico tutto il sistema è la contemporaneità della positività di ADL con l'assemblea di Lega svolta mercoledì 9 settembre all'Hotel Hilton di Milano con presente il gotha dell'industria del pallone.









In quella sala c'erano praticamente tutti, nessuno escluso: Agnelli (seduto distante dal numero uno napoletano) per la Juventus, Marotta e Antonello per l'Inter, Scaroni per la Roma, Lotito (anche lui a distanza, almeno in sala) per la Lazio, Ferrero e Preziosi per Sampdoria e Genoa, Joe Barone in rappresentanza della Fiorentina. Una cinquantina di persone venute a contatto diretto o indiretto con Aurelio De Laurentiis, seduto in prima fila con al fianco - distanziato - l'ad della Roma Fienga, che adesso dovranno controllarsi oltre che restare a distanza dalle rispettive squadre per evitare l'effetto catena nel contagio e nelle quarantene.

Chi era presente all'Hilton racconta di una situazione normale dentro la sala dove si è svolta l'assemblea. Le regole erano chiare: distanziamento tra le sedute senza obbligo di mascherina perché le distanze erano rispettate. Le foto scattate all'arrivo mostrano molti dei presidenti già dotati di mascherina e pochi (tra i quali proprio De Laurentiis, Urbano Cairo, Enrizo Preziosi e Claudio Fenucci) a volto scoperto. De Laurentiis era proveniente da Capri e ha effettuato l'impegnativo viaggio andata e ritorno in giornata accusando un lieve malessere solo all'arrivo in Lega: una forma di dissenteria che ha collegato a una cena a base di ostriche. Ma, secondo la versione raccolta in ambienti vicini al presidente del Napoli, nulla che potesse far pensare a un contagio da Covid la cui scoperta è avvenuta in serata quando è arrivato l'esito di uno dei due tamponi che ADL fa autonomamente ogni settimana.

Durante la giornata, però, ci sono stati altri momenti conviviali in cui le difese si potrebbero essere abbassate. Nei locali di ricreazione e ristorazione, ad esempio, oppure nelle interviste alla fine dell'assemblea. Non quella ufficiale del presidente Dal Pino, svolta con giornalisti distanziati regolarmente ad almeno un metro e mezzo l'uno dall'altro, ma nell'assembramento creatosi all'esterno dove qualcuno dei padroni dei club si è fermato a fare il punto sui diritti tv e sul calciomercato. Chi? De Laurentiis di sicuro. E, dunque, a fare i conti con la paura da Coronavirus ora sono in tanti anche nelle redazioni sportive italiane.