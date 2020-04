Calcio e Coronavirus: ecco come i campionati vogliono ripartire

Non solo la Serie A: c'è una lunga lista di campionati di calcio in Europa che preparano la ripartenza per cercare di uscire dall'emergenza Coronavirus e limitare danni economici da centinaia di milioni di euro. Sono soprattutto le leghe top del Vecchio Continente e lavorare giorno e notte per rendere possibile il ritorno in campo così da concludere la stagione, utilizzando anche i mesi estivi (come consentito da Uefa e Fifa) e dando un segnale di lento ritorno alla normalità.

La premessa per tutti è che, se si ricomincerà a giocare, sarà a porte chiuse. Sbarrate. Niente pubblico adesso, in estate e nemmeno in autunno quando la speranza è di poter avviare i giochi della prossima annata avendo prima concluso quella sospesa a marzo a causa della pandemia. Ma a dettare l'agenda, oltre all'emergenza sanitaria, sarà anche il tentativo di recuperare alcune centinaia di milioni di euro dei diritti tv evitando il taglio da parte dei broadcaster che difficilmente pagheranno fino all'ultimo centesimo per uno spettacolo che non va in scena da marzo.

PREMIER LEAGUE

Il campionato inglese deve celebrare 92 partite per arrivare all'assegnazione (scontata) del titolo al Liverpool. Nove giornate che i vertici della Premier e la Football Association stanno pensando di concentrare in 5-6 settimane al massimo, se necessario anche giocando in un'unica città (Londra) e in un unico stadio (Wembley). Allo studio anche l'ipotesi di concentrare tutte o quasi le squadre nel centro d'allenamento di St. George's Park dotato di oltre 220 camere e 13 campi in erba. In ballo ci sono circa 1,3 miliardi di euro di diritti tv da incassare. In teoria c'è anche la FA Cup che deve riprendere dai quarti di finale. Obiettivo: chiudere tutto entro metà luglio.

BUNDESLIGA

I club tedeschi sono al lavoro già da un paio di settimane con l'eccezione del Werder Brema. La Germania è quella più avanti nel progetto di ripartenza della stagione, con anche una data ipotizzata nel 9 maggio per veder tornare in campo il campionato. Si giocherebbe ovviamente a porte chiuse e con regole ferree per disciplinare l'ingresso negli stadi di operatori dell'informazione, staff e calciatori. Mancano da disputare 9 giornate per arrivare all'assegnazione del titolo. In caso di stop definitivo ci sono in ballo oltre 750 milioni di euro di perdite con il rischio concreto di veder fallire 13 società tra Bundesliga e Bundesliga 2.





L'allenamento del Bayern Monaco nell'era del Coronavirus Epa

LIGA

In Spagna si sta litigando su tutto, dal taglio degli stipendi alla possibile ripartenza della stagione per portare a termine il campionato. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi, compresa l'idea di concentrare la fase conclusiva del torneo in un'unica area geografica del paese evitando così pericolosi spostamenti. Da disputare ci sono 11 giornate e la volata è serrata tra Barcellona (58 punti) e Real Madrid (56). In ballo perdite da conteggiare in circa 350 milioni di euro, se si riparte ovviamente a porte chiuse, e oltre 900 se si ferma tutto. Inutile dire cosa si augurano i dirigenti della Liga...

LIGUE1

La Francia ha già scritto la data dell'inizio della prossima stagione (23 agosto) e spera di riuscire a chiudere prima quella attuale per la quale sono stati sospesi i pagamenti dell'ultima tranche di diritti televisivi. L'ipotesi è tornare a veder rotolare il pallone il 17 giugno con le ultime 10 giornate da disputare scendendo in campo ogni tre giorni senza sosta fino a metà luglio. In mezzo ci sono anche le finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega da garantire. Il 2 agosto, secondo i piani, un breve stop per le vacanze e meno di tre settimane dopo la ripartenza. Coronavirus permettendo.