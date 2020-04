Sport, tornano gli allenamenti ma il calcio sta fermo fino al 18 maggio

Il calcio tornerà alla sua attività dal 18 maggio, non prima. Niente via libera agli allenamenti dal 4 maggio, giorno di partenza della 'Fase 2' dalla quale il pallone è rimasto escluso dopo una lunga trattativa. Una carezza e un pugno per il mondo del pallone che spingeva per riprendere in fretta così da potersi garantire il termine della stagione, nel caso di ritorno in campo, allineandosi alle prescrizioni della Uefa che chiedono la chiusura dei campionati entro il 2 agosto.

Rispetto alla chiusura totale del passato è arrivata la promessa di riapertura dal 18 maggio con la garanzia del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che "si lavorerà con le componenti del sistema calcio per trovare un percorso e poi si valuterà se ci saranno le condizioni per terminare i campionati garantendo le condizioni di massima sicurezza". Però il calcio resta ancora fermo mentre il resto dello sport si rimette in movimento. E il ministro Vincenzo Spadafora precisa che il riavvio è legato a precise condizioni e che il protocollo medico della Figc non è stato valutato sufficiente dal Comitato tecnico scientifico che ha chiesto ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni,

RIPARTONO GLI ATLETI DI SPORT INDIVIDUALI

La novità, infatti, è che dal 4 maggio possono tornare alla pratica gli atleti professionisti o di interesse nazionale Coni delle discipline individuali, a patto di farlo a porte chiuse e seguendo protocolli di sicurezza. E' scritto nel Dpcm presentato da Conte, molto chiaro nel passaggio: "Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva"