Bimba scomparsa a Firenze: ricerche in corso

Da ieri pomeriggio sembra introvabile una bimba di 5 anni, Mia Kataleya Chicllo Alvarez. La piccola è scomparsa a Firenze nell'area di Novoli, concentrate tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi e in particolare proprio sull'ex hotel Astor dove vive con la sua famiglia peruviana. ''Non c'è alcun elemento per poter parlare di rapimento. Al momento stiamo lavorando a 360 gradi'', ha detto intanto il comandante dei Carabinieri Gabriele Vitagliano in merito alle ricerche. "Ci sono telecamere del comune qui attorno che stiamo riesaminando nel dettaglio. L'ultima immagine evidente è quella che la bambina rientra nell'edificio, poi ci sono immagini meno chiare con adulti che escono. Stiamo passando le telecamere al setaccio. È vero che l'ultima immagine evidente è che la bambina sia dentro ma non mi sento di escludere che possa essere uscita magari coperta da un adulto'', ha detto ancora.



“Mi sento ragionevolmente di escludere che Mia sia ancora all’interno dell’edificio” ha concluso “Non abbiamo in questo momento una pista che possiamo considerare più importante di altre”.