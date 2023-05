L'Italia si è persa in una buca

Mentre noi discutiamo di Pnrr, presidenzialismo ed altre questioni sulle quali viene giudicato ed osservato il nostro paese succedono cose, piccole, in una città, piccola, ce ci sbattono in faccia la verità, la gravità dei problemi veri dell’Italia.

Siamo a Barlassina, piena Brianza, terra di mobilieri ed artigiani. Gente che la mattina, per dire, si pulisce il marciapiede davanti casa con la scopa per una questione di dignità personale e senso di responsabilità. Gente che non aspetta che siano altri a pulire, a fare, ma che si rimbocca le maniche ed agisce.

Claudio Trenta è una persona di questo tipo. Tempo fa aveva segnalato al Comune e sui social la presenza di una buca lungo una strada vicino casa, nei pressi di un passaggio pedonale. Segnala oggi, segnala domani dopo un po’ il signor Trenta, stufo del silenzio del comune mentre la buca si allargava, ha deciso di acquistare del bitume e sistemare da solo la cosa. Ce ne sarebbe per un riconoscimento pubblico con la banda e la foto di rito invece dagli uffici dell’amministrazione comunale ecco arrivare una lettera, anzi, una multa: 622 euro, se paga subito, pronti tra pochi giorni a diventare 866. Con la seguente motivazione: «… poiché eseguiva opera sulla strada comunale e sulla pertinenza della stessa senza la preventiva autorizzazione della competente autorità. Nella fattispecie posava del bitume a freddo, su area destinata alla circolazione di veicoli e pedoni, senza avere né titolo e/o competenza di posa di bitume a freddo».

Nella battaglia evidente tra il buon senso e la burocrazia siamo anche certi che il signor Trenta, pronto ad impugnare il verbale e a non versare nemmeno un euro di quanto richiesto, sarà sconfitto, perché il sistema come sempre preferisce difendere se stesso anche a rischio di cadere nel ridicolo piuttosto che chiedere scusa e fare la cosa giusta. Il tutto, ovviamente, restando dalla parte della legge.

In questa vicenda comunque c’è un po’ tutto il paese. Parli di buche in strada e non ti può non venire in mente Roma, la capitale, dove i crateri nell’asfalto sono ormai parte integrante del paesaggio e sono un problema non risolvibile. C’è anche la giustizia ancora una volta forte con i deboli, ed un po’ meno dura con i forti, o quelli che abbaiano. E c’è un uomo, un cittadino italiano comune, oggi incavolato, sconsolato e che forse si è arreso ai mali cronici del suo stesso paese.

Ma noi, sognatori ed ottimisti, speriamo invece che tanto clamore porti il sindaco di Barlassina a fare le due seguenti cose: cancellare la multa e riparare oggi stesso la buca, ovviamente con personale competente nella posa di bitume a freddo.

D’altronde giorni fa qualcuno aveva lanciato in Parlamento l’ipotesi di modifica dell’organizzazione politica con l’introduzione della figura del Sindaco d’Italia. Cominciare dal Sindaco di Barlassina sarebbe già un primo importante passo in avanti, molto più di una Bicamerale.