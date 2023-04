Auto sulla folla a Tel Aviv; ucciso un turista italiano

È di diversi morti ed una dozzina di feriti il bilancio dell'attentato di terrorismo compiuto da un arabo a Tel Aviv. L'uomo si è lanciato sulla folla che riempiva il lungomare di Tel Aviv, molto frequentato nei giorni della settimana santa ed ha investito diverse persone. Poi ha aperto il fuoco. Qui però è stato neutralizzato dalla Polizia presente sul posto.

Tra le vittime anche un turista italiano la cui identità non è ancora stata rivelata; si sa solo che si tratta di un 30 enne in vacanza in ISraele.

L'attentato arriva dopo giorni di altissima tensione con missili da Gaza su Israele e rappresaglie dell'esercito di Tel Aviv