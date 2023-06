Armi  all'Ucraina. Pd a Bruxelles vota si, con il mal di pancia

“Spero che oggi al Parlamento Europeo le forze politiche della destra italiana decidano di supportare i nostri emendamenti per escludere PNRR e fondi di coesione dalle risorse utilizzabili per la produzione di munizioni, se non lo faranno la battaglia si sposterà in Italia e in seno al Consiglio per impedire che il governo e i Paesi Membri usino i fondi destinati ad obiettivi sociali e ambientali per questa finalità, per noi non sarebbe accettabile.La linea della delegazione del Partito Democratico all’Europarlamento è sempre la stessa: come ha detto ieri la nostra Segretaria, il PD insieme al Gruppo dei Socialisti e Democratici continua a sostenere il popolo ucraino con ogni mezzo necessario.Lo facciamo anche con la votazione di oggi che avvia la negoziazione del Parlamento Europeo con gli Stati Membri, ma non possiamo accettare la distrazione di risorse fondamentali per il futuro dell’Italia e per questo continueremo a impegnarci in tutte le sedi affinché il governo porti avanti i progetti e non sprechi questa opportunità fondamentale per il nostro Paese.” Lo dichiara Brando Benifei capodelegazione degli Eurodeputati PD al Parlamento Europeo.