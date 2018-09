Roger Waters: le 10 canzoni indimenticabili senza i Pink Floyd

Gabriele Antonucci - 6 settembre 2018

Dopo le pubblicazioni del controverso The Endless River nel 2014 e del più convincente Rattle that lock di David Gilmour nel 2015, i fan dei Pink Floyd hanno accolto positivamente il quinto album solista di Roger Waters, co-fondatore e principale autore dell’iconica band inglese, nato a

Great Bookham il 6 settembre del 1943, che oggi compie 75 anni.

Is This the Life We Really Want? è uscito nei negozi fisici e digitali il 2 giugno del 2017, a 25 anni di distanza dal precedente Amused to death.



Smell the roses, Deja Vu e The last refugee sono stati i primi tre estratti dell’atteso album, descritto dallo stesso Waters come «una dura presa di posizione nei confronti del mondo contemporaneo e di quest’epoca confusa».

Dell'album colpisce l'attenzione ai dettagli, ai particolari, ai suoni, ai rumori e alle voci (ce ne sono molte sparpagliate nel disco, inclusa quella di Donald Trump, lo spettro che aleggia lungo le dodici tracce).

Ingiustizie, razzismo, politici senza cervello e leader bugiardi: sono questi i temi di un artista che non ha ancora perso la voglia e il gusto di indignarsi ad alta voce, la cui poetica traea linfa dalla costante tensione tra militanza politica e ricerca di una maggiore empatia tra gli esseri umani.

«Voglio essere nella trincea della vita - ha dichiarato nel documentario The story of Wish You Were Here- Io non voglio essere al quartier generale, io non voglio essere seduto in un albergo da qualche parte a guardare il mondo che cambia, voglio cambiarlo io. Voglio essere impegnato. Probabilmente, in un modo che mio padre forse approverebbe.»

Is This the Life We Really Want? è co-prodotto da Nigel Godrich, che tanto ha contribuito al suono inimitabile dei Radiohead.

Waters ha presentando dal vivo il nuovo album nello spettacolare Us + Them Tour, intitolato come una delle canzoni più emozionanti dell’album-capolavoro dei Pink Floyd, The dark side of the moon.

Ha suscitando grande clamore mediatico il provvedimento del Tribunale di Milano che ha bloccato per alcuni giorni la commercializzazione nei negozi e online di Is This the Life We Really Want? per "impedire la propagazione dell'illecito" della copertina, accusata di essere ispirata alle celebri Cancellature del pittore e fotografo Emilio Isgrò, in cui alcune righe sono cancellate con pesanti tratti di inchiostro nero per mettere in maggiore risalto il messaggio rimanente



Isgrò, a proposito della decisione del tribunale di Milano, ha dichiarato senza troppi giri di parole che l’artwork di Is This the Life We Really Want? è un "plagio palese delle mie opere".



Di parere del tutto opposto il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che ha dichiarato al "Corriere della Sera": "E' come se gli eredi di Leonardo avessero dovuto querelare Duchamp per la Gioconda coi Baffi. Isgrò sta approfittando della popolarità di Waters, querelandolo, per rinverdire la sua, evidentemente un po’ in calo".



Le due parti hanno poi fatto pace, come conferma la nota della Sony diffusa alla stampa: "Emilio Isgrò ha inequivocabilmente rinunciato alla sua azione relativa alla violazione del copyright nei confronti di Roger Waters, delle cui opere è grande fan e ammiratore. Isgrò riconosce con piacere che la buona fede di Waters non è in discussione e il fatto che, come da Waters stesso dichiarato, questo materiale grafico è stato sviluppato da lui stesso e dai suoi creativi collaboratori, in modo indipendente dall’opera di Isgrò".

Roger Waters ha dichiarato: “Con la copertina di "Is This The Life We Really Want?" parlo della censura, una cosa che, da allora, ho scoperto di avere in comune con le opere di Emilio Isgrò”.

Vediamo insieme le 10 canzoni soliste più belle di Roger Waters, che, anche al di fuori dei Pink Floyd, ha realizzato brani di grande qualità, senza riuscire, però, a eguagliare le vette artistiche degli anni Settanta.







Sea shell and stone (Music from The body, 1970)



"Seashell and stone/ Surf rushes forward to feel the shingle with fingers of foam

Search for the gold/Over the landscape the mouth of a lifeline unfolds

Smooth and round and brown"

5:01AM (The Pros and Cons of Hitch Hiking, 1984)

“I'm standing on the leading edge/The Eastern seaboard spread before my eyes/Jump, says Yoko Ono/I'm too scared and too good looking, I cried/Go on, she says/Why don't you give it a try?”

Folder Flags (When the wind blows, 1986)

“Hey Joe, where you goin'/With that dogma in your head?/You can prove your point/But your kids will still be dead/Bring down the curtain/This soap opera must surely close/Before the cold wind blows”

Towers of faith (When the wind blows, 1986)

“And Jehova looked up from the sea of Galilee beneath/He said "I see you, you thief!/This land is my land/And this sand is my sand/And this band is my band"

Radio waves (Radio K.A.O.S., 1987)

“Magic Billy in his wheelchair/Is picking up all this stuff in the air/Billy is face to face with outer space/Messages from distant stars/The local police calling all cars/Radio waves”

Sunset strip (Radio K.A.O.S., 1987)

“Billy taps out Jim's number on the 'phone/Sits shaking as he waits for Jim's answering tone/Come on my friend, speak to me please/The land of my fathers is calling to me”

What God wants Pt.1 (Amused to death, 1992)

“The priest said/God wants goodness/God wants light/God wants mayhem/God wants a clean fight/What God wants God gets/Don't look so surprised”

Three Wishes (Amused to death, 1992)

“You see someone through the window/Who you've just learned to miss/And the road leads on to glory but/You've used up your last wish”

Amused to death (Amused to death, 1992)

“Doctor Doctor what is wrong with me/This supermarket life is getting long/What is the heart life of a colour TV/What is the shelf life of a teenage queen”

Deja vu (Is This The Life We Really Want?, 2017)

“If I had been God/I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging/If I had been God/I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them”

