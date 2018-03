Ferdinando Arnò: la playlist

Nostalgia del futuro: una mia personale selezione super-eclectica di brani scelti unicamente per il loro grande carattere evocativo al di là, come si dice, di stili e mode.



1) Intro - Richard Russell (dall'album Everything Is Recorded)

ll boss di XL Recordings si diverte un po'.



2) Chanel - Frank Ocean (dall'album Chanel)

Ho letto da qualche parte che F.O. ha un'identità proteiforme, confermo. Magico blend di hip hop e soul.

3) People Wake Up and Live - James Brown (dall'album The Singles, Vol. 10 (1975-1979)

Un James Brown poco conosciuto, due accordi ripetuti ad libitum, potrei ascoltarlo per ore.



4) Stargazer - ISLAND (dall'ep Girl)



Me lo ha consigliato mia figlia Adele, e ho molto apprezzato.

5) Fior di Latte - Phoenix (dall'album Ti amo)

Phoenix in italiano visto che il frontman è il marito di Sophie Coppola. Si sono sposati nello chateau relais del papà Francis a Bernalda, in Basilicata. Gioia e snobismo.



6) Se Tu Non Torni - Miguel Bosé (dall'album Sotto il segno di Caino)

Per me una delle più belle canzoni italiane degli anni Novanta, vedete voi...



7 The Peacock - Beirut (dall'album The Rip Tide)

Mia passione e ispirazione. Bellissime armonie, grande personalità.

8 Men Of Station - 13 & God (dall'album 13 & God)

Echi morriconiani, malinconia e bellezza che ti lambisce e rapisce , anche se cantata con voluta indifferenza da Mr Notwist.

9 Money Trees (feat. Jay Rock) - Kendrick Lamar (dall'album good kid, m.A.A.d city Deluxe Version)

Il nuovo John Coltrane, ho visto di recente il suo concerto alla O2 di Londra: #1.

10 Walk It Back - The National (dall'album Sleep Well Beast)

Una delle migliori produzioni del 2017, entropia e semplicità a braccetto, magica e struggente la seconda parte della canzone.

11 Vide Cor Meum - Dante Alighieri & Patrick Cassidy (dalla soundtrack di Hannibal)

Dalla colonna sonora di Hannibal, amore e lirica, aspettando qualcuno per pranzo.

12 Outro (Ricomincio da qui) - Malika Ayane (dall'album Grovigli Special Tour Edition)

E qui mi diverto un po' io, al pianoforte.

* Playlist by Ferdinando Arnò, musicista, produttore e compositore



© Riproduzione Riservata