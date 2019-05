Concerto Primo Maggio 2019 a Roma: la scaletta degli artisti

Gabriele Antonucci - 1 maggio 2019

Tutto pronto, a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per ospitare l'edizione del 2019 del tradizionale Concerto del Primo Maggio, il giorno della Festa dei lavoratori, un appuntamento fisso per gli appassionati di musica rock in senso lato.

Europa, lavoro, diritti e stato sociale saranno i temi guida del Concertone promosso da Cgil, Cisl e Uil e condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi.

Prodotto e organizzato da iCompany, l’evento sarà trasmesso dalle 15 a mezzanotte su RAI 3 e su Rai Radio2 in diretta live e social dal backstage.

Il Concerto del Primo Maggio punta a portare sul suo palco la musica attuale italiana, quella che racconta il presente ed è proiettata verso il futuro. È questa la linea seguita per la scelta del Cast ed è in quest’ottica che, al Concerto del Primo Maggio 2019 saranno presenti alcuni dei maggiori Festival italiani.

Dopo la fortunata collaborazione dell’edizione 2018, infatti, nel backstage del Concertone saranno presenti gli organizzatori di alcuni tra i più importanti eventi live della Penisola.

Il cast, ricco e giovane, spazia tra i generi e offre uno spaccato molto rappresentativo della musica italiana di oggi.

"Questo cast così giovane spinge a guardare fuori dalla finestra, al mondo, più di quanto farebbe un cast più adulto", ha dichiarato il conduttore Lodo Guenzi all’Ansa.

Nel cast spicca il nome del superospite internazionale Noel Gallagher, alla sua prima apparizione italiana del 2019, cui seguiranno i due live estivi dell’8 luglio al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e del 9 luglio al festival Arte&Musica di Mantova (Piazza Sordello).

Vediamo insieme la scaletta completa della maratona musicale del Primo Maggio, con l’ordine di apparizione degli artisti.

La scaletta del Primo Maggio a Roma

La Rua

Ylenia Lucisano

1M Next - I Tristi

1M Next - Giulio Wilson

1M Next - Margherita Zanin

Fulminacci

Eman

Le Mandorle

Izi

La rappresentante di lista

Eugenio in Via di Gioia

Colapesce e Bianco

Dutch Nazari

Fast animals and slow kids

La Municipàl

Pinguini Tattici Nucleari

Coma_Cose

Canova

Rancore

Ex Otago

Anastasio

Zen Circus

Ghemon

Omar Pedrini

Noel Gallagher

Carl Brave

Manuel Agnelli

Daniele Silvestri

Achille Lauro

Gazzelle

Subsonica

Ghali

Motta

Negrita

Orchestraccia

