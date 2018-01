Le stelle della musica scomparse troppo presto dagli anni '50 a oggi

La scomparsa di Dolores O'Riordan ha lasciato senza parole tutto il mondo della musica. La cantante dei Cranberries, morta a 46 anni in circostanze ancora da chiarire, non è che l'ultima perdita nella lista delle stelle che il destino ha strappato prematuramente alla musica mondiale.

Dagli anni '50 ad oggi sono tantissimi gli artisti scomparsi da giovani, alcuni per malattie improvvise altri per eccessi con droghe e alcol. Sono i lutti più dolorosi della musica mondiale, a partire dal "Club dei 27": la maledizione che ha accomunato la morte di diversi musicisti nel ventisettesimo anno d'età.

3 febbraio 1959 - In un incidente aereo muore a 22 anni Buddy Holly, pioniere americano del rock and roll che ha ispirato anche Bob Dylan e i Rolling Stones.

3 febbraio 1959 - Sullo stesso volo dove è morto Buddy Holly perde la vita anche Ritchie Valens, 17enne talento del Rockabilly autore della canzone La Bamba.

3 luglio 1969 - Annega nella piscina della sua villa a 27 anni Bryan Jones, polistrumentista e fondatore dei Rolling Stones.

18 settembre 1970 - Muore la stella della chitarra elettrica Jimi Hendrix. Il musicista viene trovato senza vita a Londra a 27 anni, l'autopsia parla di soffocamento causato da vomito sopraggiunto in seguito a un cocktail di alcol e tranquillanti.

4 ottobre 1970 - A Los Angeles muore a 27 anni Janis Joplin, voce principale e autrice delle canzoni per la Big Brother and the Holding Company. La causa del decesso è un overdose di eroina, probabilmente in un mix letale con altre droghe.

3 luglio 1971 - Sgomento per la scomparsa a Parigi di Jim Morrison, poeta, cantante e leader dei The Doors. La morte sopraggiunge a soli 27 anni per arresto cardiaco: non viene mai effettuata un'autopsia sul suo corpo.



16 agosto 1977 - Muore a 42 anni il "Re" Elvis Presley, stroncato da un arresto cardiaco dopo un overdose di barbiturici.

2 febbraio 1979 - A New York muore Sid Vicious, 21enne bassista dei Sex Pistols, a causa di un overdose di eroina.

25 settembre 1980 - A 32 anni muore John Bonham, ritenuto uno dei più grandi batteristi di sempre. Il membro dei Led Zeppelin viene trovato senza vita, soffocato dal suo vomito.

8 dicembre 1980 - Viene assassinato a New York il 40enne John Lennon, membro dei Beatles. Ad ucciderlo è il giovane Mark Chapman che lo colpisce con cinque colpi di pistola.

11 maggio 1981 - A 36 anni si spegne la vita di Bob Marley, icona del reggae mondiale. Fu ucciso da un melanoma all'alluce destro che progredì fino al cervello.

24 novembre 1991 - A 45 anni muore nella sua casa di Earls Court a Londra Freddy Mercury, frontman dei Queen. Le cause del decesso sono una broncopolmonite aggravata con complicazioni dovuta al virus dell’Aids.

5 aprile 1994 - Il frontman dei Nirvana Kurt Cobain si toglie la vita a 27 anni sparandosi un colpo di fucile in testa. Gli esami tossicologici rilevarono nel suo sangue un'altissima dose di eroina e Valium.



29 maggio 1997 - A 30 anni muore Jeff Buckley, figlio del cantautore Tim Buckley e stella del folk rock. Annega nel Wolf River, un affluente del Mississippi, dopo essersi gettato per fare un bagno.

25 giugno 2009 - La star mondiale Michael Jackson muore a 50 anni in seguito ad un attacco cardiaco provocato da un'intossicazione da Propofol, un anestetico.

23 luglio 2011 - Viene trovata senza vita nella sua casa di Londra Amy Winehouse, cantautrice britannica di 27 anni vincitrice di cinque Grammy Awards. Le cause ufficiali della morte non verranno comunicate ma la cantante lottava da tempo contro una drammatica dipendenza dall'alcol.



11 febbraio 2012 - In un albergo di Beverly Hills muore la cantante americana Whitney Houston, 48 anni. Il medico legale parla di un collasso cardiaco causato dal prolungato abuso di droga, farmaci, alcol, cocaina e marijuana.

21 aprile 2016 - La stella del pop mondiale Prince viene trovata morta a 57 anni in un ascensore all'interno del complesso di Paisley Park, sua residenza situata a Chanhassen. L'autopsia parla di overdose da Fentanyl, un potente antidolorifico.

25 dicembre 2016 - Muore per arresto cardiaco a 54 anni il cantautore e produttore britannico George Michael, stella della musica globale con 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

20 luglio 2017 - La voce dei Linkin Park Chester Bennington viene trovato senza vita a 41 anni nella sua residenza a Palos Verdes Estates in California. Il medico legale certifica il suicidio tramite impiccagione.

15 gennaio 2018 - Se ne va all'improvviso a 46 anni Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries, durante una sessione di registrazione a Londra. Le cause della morte non vengono divulgate.





© Riproduzione Riservata